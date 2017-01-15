Головин, Дзагоев и Натхо пропускают тренировку ЦСКА в Кампоаморе
Три футболиста основного состава ЦСКА не принимают участия в воскресном занятии команды на сборе в испанском Кампоаморе, сообщает официальный сайт «армейцев».
Александр Головин пропустил последние тренировки
Голкипер Игорь Акинфеев продолжает проходить в Германии плановую комплексную терапию в одной из местных клиник. Ожидается, что он приступит к работе в Кампоаморе в первый день второго сбора.
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