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15 января 2017, 14:37 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Головин, Дзагоев и Натхо пропускают тренировку ЦСКА в Кампоаморе

Три футболиста основного состава ЦСКА не принимают участия в воскресном занятии команды на сборе в испанском Кампоаморе, сообщает официальный сайт «армейцев».

Александр Головин пропустил последние тренировки из-за вирусного заболевания, Алан Дзагоев получил на одном из занятий небольшое повреждение спины и пока занимается по индивидуальной программе. Также работает в самостоятельном режиме и Бибрас Натхо, у которого диагностировано незначительное повреждение левого голеностопного сустава.

Голкипер Игорь Акинфеев продолжает проходить в Германии плановую комплексную терапию в одной из местных клиник. Ожидается, что он приступит к работе в Кампоаморе в первый день второго сбора.

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