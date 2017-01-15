Головин, Дзагоев и Натхо пропускают тренировку ЦСКА в Кампоаморе

Александр Головин пропустил последние тренировки из-за вирусного заболевания, Алан Дзагоев получил на одном из занятий небольшое повреждение спины и пока занимается по индивидуальной программе. Также работает в самостоятельном режиме и Бибрас Натхо, у которого диагностировано незначительное повреждение левого голеностопного сустава.



Голкипер Игорь Акинфеев продолжает проходить в Германии плановую комплексную терапию в одной из местных клиник. Ожидается, что он приступит к работе в Кампоаморе в первый день второго сбора.