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15 января 2017, 14:17 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Гендиректор: Уход из «Уфы» пойдет на пользу вратарю Сарнавскому

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Уход украинского вратаря Богдана Сарнавского из футбольного клуба «Уфа» пойдет на пользу самому игроку. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

Ранее стало известно, что 21-летний голкипер Сарнавский расторг контракт с «Уфой».

«Это обоюдное решение: мы решили, что так будет лучше для игрока. У нас ему все нравилось, но надо было двигаться дальше. В “Уфе” он не получал игрового времени, не пробивался в состав. Тем более он иностранец, поэтому, думаю, ему будет лучше на Украине», — сказал Газизов.

Сарнавский перешел в «Уфу» из донецкого «Шахтера» в сентябре прошлого года, подписав долгосрочный контракт. Однако за уфимский клуб украинский вратарь так ни разу не сыграл.

Также собеседник ТАСС отметил, что прибывший на просмотр в команду вратарь «Спартака-2» Михаил Филиппов пробудет в расположении «Уфы» до конца сбора. «Сейчас у нас есть Михаил Бородько, Георги Шелия, приехал на просмотр Филиппов из “Спартака-2”. Он с нами до конца сбора, потом будем принимать решение», — сообщил гендиректор.

Первый зимний учебно-тренировочный сбор «Уфы» проходит на Кипре с 11 по 22 января.

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