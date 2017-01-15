Игрока «Спартака» Маурисио ограбили в Бразилии

«Вынужден сообщить, что в Бразилии у меня украли мобильный телефон. К сожалению, в нашей стране такое случается часто. В понедельник или вторник у меня будет новый телефон. Благодарю всех, кто переживает за меня. Целую всех от всего сердца», — написал Маурисио в соцсетях.

В нынешнем сезоне Маурисио провел в РФПЛ 8 матчей и забил один мяч.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPPwLIjj2ky/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Galera, infelizmente roubaram meu celular aqui no Brasil. É muito triste isso ser uma coisa tão comum em nosso país. A partir da próxima segunda ou terça-feira estarei com um novo aparelho. Obrigado pela preocupação de todos. Um beijo no coração. #nocellphone #nocontacts #nomoretrouble My friends, unfortunately my cell phone was stolen here in Brazil. It’s very sad that this is so normal in our country. From next monday or tuesday I'll be with a new cell phone. Thank you for your concern. A kiss on the heart.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Mauricio 33 (@mausantos33) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-14T13:16:43+00:00">Янв 14 2017 в 5:16 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>