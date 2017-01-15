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15 января 2017, 14:16 | Футбол: Премьер-лига | Спортфакт

Игрока «Спартака» Маурисио ограбили в Бразилии

Защитник «Спартак» Маурисио признался, что время отпуска на родине он лишился своего телефона.

«Вынужден сообщить, что в Бразилии у меня украли мобильный телефон. К сожалению, в нашей стране такое случается часто. В понедельник или вторник у меня будет новый телефон. Благодарю всех, кто переживает за меня. Целую всех от всего сердца», — написал Маурисио в соцсетях.

В нынешнем сезоне Маурисио провел в РФПЛ 8 матчей и забил один мяч.

Спартак М
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