«Зенит» начал 2017 год с ничьей с одним из лидеров чемпионата Германии

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«Зенит» провел спарринг занимающим четвертое место в бундеслиге франкфуртским «Айнтрахтом» уже на третий день подготовительных сборов в ОАЭ, отыграв два тайма разными составами.

С первых минут на поле у сине-бело голубых вышли два новичка: перешедший из астраханского «Волгаря» 23-летний защитник Зуйков, а также экс-лидер самарских «Крыльев Советов» полузащитник Молло.

Интересно, что Лучесу решил сразу опробовать этот тандем — оба футболиста действовали в связке на правом фланге.

Место в воротах петербуржцев в первом тайме занял Юрий Лодыгин, которому пришлось вступить в игру буквально с первых минут — «Айнтрахт» начал встречу очень активно.

Единственный острый момент до перерыва зенитовцы создали усилиями Павла Могилевца, Артема Дзюбы и Жулиано, но голкипер немецкой команды броском в ноги последнему ликвидировал угрозу.

После перерыва из новичков российской команды на поле вышел только бразилец Эрнани, ранее выступавший на родине за «Атлетико Паранаэнсе». Вратарь Андрей Лунев и полузащитник Ибрагим Цаллагов участия во встрече не приняли, так и оставшись в запасе.

Потрудится пришлось и другому голкиперу «Зенита» Михаилу Кержакову, который отразил опасный удар из пределов штрафной. В ответ Олег Шатов на левом фланге «накрутил» своего оппонента и прострелил на Артура Юсупова — последний не смог акцентированно поставить ногу, и мяч из «убойной» позиции прошел выше ворот.

Еще один момент питерцев в середине второго тайма упустил Лука Джорджевич, пробивший с нескольких метров низом прямо в руки голкиперу соперников хотя ворота были открыты для него почти полностью после диагональной передачи.

Концовка встречи прошла почти без остроты у ворот соперников, у «Зенита» были активны те же Шатов и Джорджевич, но даже после красивого удара последнего «через себя» счет на табло не изменился.

«Играли с хорошей командой, которая находится на четвертом месте (в национальном чемпионате), — прокомментировал встречу Луческу, которого цитирует пресс-служба «Зенита». — По большому счету, они уже через неделю продолжают чемпионат. Было видно их большое желание, играли сегодня практически одним составом на протяжении всего матча.

В принципе, всеми доволен. Нельзя сказать, что мы готовы хорошо, потому что всего лишь четвертый день работаем, тем более что сейчас мы работаем над функциональным состоянием. Было видно, что нашим игрокам, в отличие от соперника, не хватало свежести.

Но будем говорить так, что они ничего не создали, а у нас было два голевых момента и мы могли победить.

Самое важное для меня то, что все наши футболисты поняли организацию нашей игры, соблюдали принципы ее ведения, механизмы оборонительного и атакующего плана. В этот период я уделяю большее внимание оборонительным действиям, и это подтверждает сегодняшний матч.

Доволен новичками — Молло, Эрнани и Зуйковым. Некоторые игроки получили травмы, надеемся, они быстрее восстановятся и будут работать в общей группе.

Румынский специалист отметил, что команда продолжит проводить товарищеские встречи на фоне больших физических нагрузок на сборе. «Для меня очень важен тренировочный процесс, а матч — это бонус, чтобы получить удовольствие от него», — пояснил он.

Луческу рассказал, что главная задача первого зимнего сбора — «интегрировать всех наших футболистов в нашу систему игры». «Поэтому никто не увидит здесь основной состав — этого даже никто не поймет.

Будут играть все — и Мусаев, и Лесовой, и все остальные. Ждем Цаллагова, когда он выздоровеет. Очень жаль, что Новосельцев опять получил травму.

Сделал для себя хорошую программу перед сборами, но, может быть, она не помогла. Будем надеяться, что он быстро восстановится, — заключил тренер.

Французский новичок питерцев Молло, уже вовсю оперирующий в своем Instagram тэгом #ОПДАВАЙДАВАЙ, по-русски ответил на вопрос, как ему первый матч в составе нового клуба: «Я счастлив, потому что играю в хорошей команде, в которой много топ-игроков».

Он пояснил, используя и русские, и английские, и французские слова, что хочет говорить как можно лучше по-русски, потому что для него «важен коллектив».

«И еще мне нужно много работать, потому что я хочу играть», — добавил Молло.

Следующий матч «Зенит» проведет уже 16 января против китайского «Чанчунь Ятай».

Петербургский клуб будет представлять Россию в весенней стадии Лиги Европы, матчи которой возобновятся уже в середине февраля. Кроме «Зенита», в 1/16 финала этого турнира выступят «Краснодар» и «Ростов».

«Горожане» также с этой недели работают на сборе в ОАЭ, но первый контрольный поединок проведут только 22 января —.

на этот день у «Краснодара» запланирована встреча с представителем Суперлиги Китая клубом «Хэнань Джианье».

«Ростов» первый матч 2017 года провел на эмиратских полях на день раньше «Зенита» и одержал в нем уверенную победу над командой из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» (Эр-Рияд) — 4:0.

Голы в ворота лидера аравийского чемпионата забили отыгравший первый тайм Александр Бухаров, а также вышедшие после перерыва Игорь Киреев, Федор Кудряшов и Сердар Азмун.

Сбор ростовчан в ОАЭ продлится до 20 января, а 19-го они проведут на нем свой второй спарринг — с китайской командой «Хэнань Цзянье» (Чжэнчжоу).