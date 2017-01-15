Голкипер «Спартака» отправился на просмотр в «Уфу»
Голкипер Михаил Филиппов, который в первой части сезона выступал за «Спартак-2» в ФНЛ, прибыл на просмотр в «Уфу».
«Михаил Филиппов является воспитанником подмосковной школы «Мастер-Сатурн». В нынешнем сезоне в рамках первенства ФНЛ 24-летний голкипер провёл 19 матчей за московский «Спартак-2». Ранее Филиппов выступал за «Сатурн-2» (Московская область), «Томь-мол.» (Томск), «Амур-2010» (Благовещенск), «Знамя Труда» (Московская область), «Спартак-мол.» (Москва) и «Спартак-2» (Москва).
Кроме того, стало известно, что «Уфа» расторгла контракт с украинским вратарем Богданом Сарнавским. Его следующим клубом может стать полтавская «Ворскла».
Как сообщал «Спортфакт», основной вратарь «Арсенала» (Тула) в первой половине текущего сезона Михаил Левашов — главный кандидат на вакантную после продажи «Зениту» Андрея Лунева вратарскую позицию ФК «Уфа».
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