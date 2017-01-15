Форвард «Милана» прибыл на медосмотр в «Спартак»

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Луис Адриано встретился в Милане с тренером «Спартака» Массимо Каррерой. Также на встрече присутствовал вице-президент «Милана» Адриано Галлиани.

Бразильцу осталось пройти медкомиссию в «Спартаке», после чего он подпишет контракт. Зарплата форварда составит, по сообщению La Gazzetta dello Sport, €4,5 млн.

«Спартак» получит игрока бесплатно — «Милан» отпускает футболиста с тем, чтобы сэкономить на его зарплате. В случае перехода Луиса Адриано в «Спартак» итальянский клуб сможет сохранить около €25 млн, который должен был бы выплатить бразильцу по контракту.

Луис Адриано начал свою карьеру в бразильском «Интернасьонале» в 2006 году. В 2007-м он перешел в «Шахтер», за который впоследствии отыграл восемь лет. В 162 матчах за украинский клуб бразилец забил 77 голов.

В июле 2015 года Луиса Адриано приобрел «Милан». За итальянский клуб бразилец провел 33 матча, в которых отличился четырежды. В этом сезоне он сыграл всего в семи матчах и не забил ни одного гола.