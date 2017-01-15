Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28431316/
15 января 2017, 11:44 | Футбол: Премьер-лига | РБК-Спорт

Форвард «Милана» прибыл на медосмотр в «Спартак»

Обновлено: 12:07
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Нападающий «Милана» Луис Адриано близок к подписанию контракта со «Спартаком». Соглашение будет подписано после того, как бразилец пройдет медосмотр в московском клубе.

Нападающий Милана <span class=error>Луис</span> <span class=error>Адриано</span> близок к подписанию контракта со Спартаком. Соглашение будет подписано после того как бразилец пройдет медосмотр в московском клубе. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Луис Адриано встретился в Милане с тренером «Спартака» Массимо Каррерой. Также на встрече присутствовал вице-президент «Милана» Адриано Галлиани.

Бразильцу осталось пройти медкомиссию в «Спартаке», после чего он подпишет контракт. Зарплата форварда составит, по сообщению La Gazzetta dello Sport, €4,5 млн.

«Спартак» получит игрока бесплатно — «Милан» отпускает футболиста с тем, чтобы сэкономить на его зарплате. В случае перехода Луиса Адриано в «Спартак» итальянский клуб сможет сохранить около €25 млн, который должен был бы выплатить бразильцу по контракту.

Луис Адриано начал свою карьеру в бразильском «Интернасьонале» в 2006 году. В 2007-м он перешел в «Шахтер», за который впоследствии отыграл восемь лет. В 162 матчах за украинский клуб бразилец забил 77 голов.

В июле 2015 года Луиса Адриано приобрел «Милан». За итальянский клуб бразилец провел 33 матча, в которых отличился четырежды. В этом сезоне он сыграл всего в семи матчах и не забил ни одного гола.

Милан
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
10 января

Шарапова назвала дату возвращения на корт

Российский спортсмен отказался вернуть олимпийскую медаль

Российская серебряная медалистка Игр в Рио завершила карьеру в 19 лет