К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Какие чувства вы испытали, когда оказались в Кампоампоре, а Слуцкого рядом больше нет?

— Приезжать сюда всегда приятно. Своего рода цээсковская традиция — кажется, уже восьмой или девятый год. Мое субъективное мнение — лучше места для проведения сборов не найти. И мне нравится. И ребятам. И, видимо, Слуцкому, если он всегда привозил команду. И Виктору Михайловичу Гончаренко, раз тоже повез. Поэтому настроение сейчас позитивное — приятно готовиться к сезону там, где хорошо.

— Но я все же не про Кампоамор, а про Слуцкого…

— …всегда, когда ты теряешь друга — теряешь в смысле совместной работы, естественно — это не может не сказаться на твоем восприятии мира. Но слава богу, что в ЦСКА вернулся Виктор Михайлович. Мы хорошо знакомы, тоже дружим. Для меня, для Виктора Савельевича Онопко, для Паулино Гранеро стало радостной новостью, что выбор пал именно на Гончаренко.

— Каким был ваш первый разговор, когда его уже назначали главным? Возникали сомнения, что вас оставят в штабе после отставки Слуцкого?

— Не вдавался в подробности, как проходили его переговоры с руководством клуба. Знаю только, что и Слуцкий, и Гончаренко были за то, чтобы все мы остались. Думаю, выражу наше общее с Виктором Савельевичем и Паулино мнение: благодарны за возможность продолжить работу в ЦСКА. Приятно, когда тебе доверяют — за такое всегда хочется отплатить трудом.

— Для вас стало неожиданностью решение Слуцкого уйти?

— Когда мы говорим о третьем лице — в данном случае, о Леониде Викторовиче — было бы некорректно обсуждать, знал я или не знал. Да, мы разговаривали… Это его решение, которое нужно уважать. Я поддержал Слуцкого. А какие им двигали мотивы, рассказывать в его отсутствие считаю неправильным.

СЛУЦКИЙ УСТАЛ? ЭТО СТЕРЕОТИП.

— На Слуцкого настолько сильно повлиял провал России на чемпионате Европы?

— ЦСКА и сборная — разные вещи. И когда говорили, что он устал… Это скорее стереотипы. Я не видел, чтобы Слуцкий находился в депрессивном состоянии или непрофессионально выполнял свою работу. Он профессионал высочайшего уровня. А череда неудачных матчей может сложиться у любого тренера. И в ЦСКА не вижу ничего депрессивного. Да, на определенном отрезке могли выступить лучше. Но в конце года ситуацию поправили — у нас есть неплохой плацдарм.

А разве можно не учесть наши кадровые сложностей? Долгое время был травмирован Дзагоев, мы лишились Еременко. Заменить таких футболистов ЦСКА, априори не обладая длинной скамейкой, просто не может. Нагрузка легла на ограниченный круг игроков. Отсюда и недобор очков.

Это, кстати, и сборной касается. Прямо перед Euro-2016 остались без группы системообразующих игроков. Пришлось менять схему. А за короткое время это сделать сложно. Мы понимали, что может не сработать. И не сработало… Но тренер — творческая профессия. Где-то находишь, где-то теряешь. И в действиях Слуцкого я не видел разочарования.

— Леонид Викторович не скрывает, тем не менее, что чемпионат Европы сильно поменял его мнение о многих игроках и даже, может, обо всей России — как теперь выяснилось, нефутбольной стране. Как турнир повлиял на вас?

— Придираетесь к словам, вместо того чтобы вникнуть в суть. Конструктивные вещи почему-то всегда людей раздражают. А Слуцкий сказал все правильно. Мы — нефутбольная страна в чистом виде. Зачем скрывать, это же не принижает наши достоинства. Значит, надо становиться футбольной. Чемпионат мира вот подстегнет интерес. Думаю, Слуцкий сделал такое заявление потому, что хотел улучшить ситуацию, чтобы развивался детский футбол, и мы действительно становились великой футбольной державой.

Что касается моего восприятия… Футболисты у нас были как футболисты. Достаточно квалифицированные. Других для чемпионата Европы нет. И с нас не надо снимать вину. Может, где-то кого-то переоценили. Или, наоборот, недооценили. Или выбрали неправильный состав, схему, тактику. Возможно! Но это нормальные явление в футболе — ты ищешь, тем более в условиях кадровых проблем. У нас выбыли Дзагоев, Жирков, Кузьмин, а Денисов вообще получил травму за считанные дни до чемпионата. Широков на тот момент не имел игровой практики в ЦСКА. Мы оказались обескровлены. И справиться с этим не смогли. Я не оправдываюсь — просто констатирую факт.

— А поступки отдельных игроков вне поля вас не вывели из себя?

— Ни я, ни, думаю, Леонид Викторович не можем предъявить ни одному футболисту претензии в связи с непрофессиональной подготовкой. Чемпионат Европы закончился для нас после поражения от Уэльса, когда мы вылетели в Москву. Все, что произошло позже — вопрос клубов, родителей, самих футболистов. Они решают, как им жить. Мы повлиять уже никак не могли.

СБОРНУЮ НАДО ЛЮБИТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ, КАК СВОИХ ДЕТЕЙ.

— Ваш подопечный Игорь Акинфеев пока отсутствует на сборах в связи с плановыми процедурами на коленном суставе. Когда вратарь присоединится к команде?

— Вопрос надо задавать главному тренеру или самому Игорю. Все идет в плановом режиме, никаких проблем.

— Как вы оцениваете 2016 год для Акинфеева? С одной стороны, есть золотой сэйв в Казани, перекрыты многие рекорды, к Игорю вообще нет претензий после Euro, он единственный подходил к болельщикам после Уэльса. И в то же время, Лига чемпионов, от которой никуда не деться…

— Не понимаю вопроса про Лигу чемпионов. В чем проблема? В том, что пропускает голы?

— По мнению тех, кто критикует Акинфеева — да.

— Так все пропускают голы. Ну, выдумал кто-то этот «рекорд». Хотя масса вратарей пропускает большое количество мячей. А сколько Игорь выручает? Уму непостижимо. Его регулярно признают игроком матча, его выделяют тренеры соперников. Пропускает же не только Акинфеев, а вся команда. Давайте тогда учитывать, что когда ЦСКА забивает, то и Игорь тоже забивает.

2016-й получился для Акинфеева просто феноменальным. В отличие от, допустим, 2014-го, потому что чемпионат мира в Бразилии Игорь, как и вся команда, объективно не может записать себе в актив. Но в этом году наш вратарь блистал и в премьер-лиге, и в Лиге чемпионов. Он много выручал, в отдельных матчах только его игра оставляла команде хоть какие-то шансы. Совершал по восемь-девять сэйвов — это выше среднего показателя в Лиге чемпионов. Один из немногих, кто на очень хорошем уровне выступил на первенстве Европы. Вспомним блестящие матчи с Англией и с Уэльсом. Возвращаясь назад, упомяну и про игру со Швецией в 2015-м — фактически, один футболист своими действиями позволил продолжить борьбу за попадание в финальный турнир.

Хочу без всякого сарказма обратиться к болельщикам, которые порой руководствуются клубными пристрастиями. Ребята! Акинфеев — это достояние страны. Не важно, за кого он играет: сборная — это сборная, она у нас одна. Национальную команду надо поддерживать так же, как мы поддерживаем и любим своих детей, несмотря на то, что они, к примеру, могут плохо учиться в школе или хулиганить. Не надо выдумывать про футболистов сказки. Да, не всегда поступки отдельных игроков выглядят прилично с моральной точки зрения. Но посмотрите выше! Там еще больше «анти-морали». Или еще — почему пишут про плохое, но не про благотворительность? Футболисты выделяют огромные суммы. Тот же Кокорин. Тот же Мамаев. Тот же Денисов. Да любой игрок, за редким исключением. Никто же об этом не рассказывает! Вопрос даже не в деньгах, а в желании. Оно у них есть. Можно иметь рубль, отдать 10 копеек — это тоже благотворительность.

Журналисты тоже должны правильно понимать ситуацию. Если футбол не будет востребован, о чем вы станете писать? О бадминтоне?

Надо себя любить, уважать. Где-то, может быть, даже приукрашивать. Понимать, что работа в футболе — на самом деле тяжелый труд. Вот мы уважаем театральных артистов….

— Безмерно.

— А на них ходит тысяча человек. Это считается аншлаг! Столько людей на футболе приходит на матчи второго дивизиона. Футболисты — те же артисты, только востребованее в несколько раз! Жизнь так распорядилась, что наша игра — самый популярный вид спорта в мире. Футболисты ведь в этом не виноваты. Давайте вместе искать и создавать позитив. Тогда и игроки будут ближе к болельщикам и журналистам. Но это мы чуть отклонились от темы.

— Вернемся к Акинфееву?

— Игорь проводит сезон на высочайшем уровне. И ведь все забывают про две тяжелейшие травмы. Это на самом деле высокая оценка его карьеры, потому что с подобными повреждениями таких высот мало кто добивался. А его настоящие рекорды?! Допустим, количество игр, число сухих матчей. Но ему же всего 30 лет! Показатель!

— Кого еще из вратарей выделите по итогам 2016 года?

— Очень понравился Лунев. Для меня — открытие.

— И вам хватило десяти матчей, чтобы его оценить?

— Может, достаточно было бы и пяти. И не я его оценил, а игра Лунева заставила его запомнить.

— И «Зенит» оценил.

— Мы пока не знаем, будет он играть или нет. А если будет, то хорошо или плохо. О качестве футболиста можно судить после двух-трех сезонов. Но именно как открытие назову Лунева.

СНАЧАЛА САМИ ПЛАТЯТ МНОГО, ПОТОМ ПРЕДЛАГАЮТ СОКРАТИТЬ ДО МИЛЛИОНА.

— Вы сами развернули наш разговор в сторону глобальных тем. Вот вы как относитесь к идее о сокращении зарплат игрокам, которую то и дело озвучивают в том числе футбольные люди. Допустим, президент «Урала» Григорий Иванов предлагает платить спортсменам не больше миллиона рублей в месяц. Идеализм?

— Отнюдь. Прекрасная мысль! Делайте миллион! 90 процентов футболистов будут только счастливы, ведь у них зарплата меньше. Болельщики-то считают, что все игроки получают огромные деньги. Но это не так. И зачем тот же Иванов раньше платил больше миллиона, а теперь, когда у него средства закончились, призывает сократить зарплаты. Не собираюсь учить кого-то жить или руководить клубом. Но, может, следовало раньше думать? Берите игроков из своего молодежного состава, живите в условиях своего бюджета. «Урал» ведь не ставит задачу стать чемпионом. Почему тогда покупаете дорогостоящих иностранных спортсменов?

Возьмите лучше как положительный пример «Уфу». Хороший руководитель, спокойно уживаются в рамках небольшого бюджета, реалистично смотрят на состав, избегают бешеных трат, еще и умудряются продавать футболистом и тренеров. И команда занимает свое место в таблице. Жить и ставить задачи надо по средствам — с низким бюджетом не надо ставить задачу победа в чемпионате. А у нас небольшие клубы несутся куда-то в пустоту — тратят деньги, а результаты не улучшаются.

И опять возвращаемся к теме: в России есть, скажем так, профессии, где зарплаты завышены еще хлеще, чем в футболе. Может, сначала стоит обратиться туда?

А люди футбола должны думать, прежде чем делать популистские заявления. Нельзя рубить сук, на котором сидишь. Хотя это личное дело каждого.

КОНФЛИКТ С БОЛЕЛЬЩИКОМ? ЧЕЛОВЕК БЫЛ НЕНОРМАЛЕН.

— Вместе со Слуцким вы стали героями видео, на котором частично заснят конфликт с болельщиком после заключительной игры 2016 года, с «Тоттенхэмом». Вы, по-моему, были настроены даже агрессивнее Леонида Викторовича.

— Да?

— Ну, мне, по крайней мере, так показалось. Этот человек и правда настолько всех достал, как рассказывал Слуцкий?

— Во-первых, я не знал, что это болельщик. Отреагировал бы так на любого, кто оскорбляет футболистов. Считаю наше поведение в целом адекватным. Товарищ-то был явно не в себе. Пьяный ли или под действием чего-либо — утверждать не готов. Но он был ненормален. Оказался совсем рядом со скамейкой. Надо было защитить футболистов.

— Он их оскорблял, вы говорите?

— Леонид Викторович все уже рассказал. Просто хамство и невоспитанность.

— Оградить команду от повторения истории — возможно?

— Наверное, нет. Такие случаи всегда будут. Но он не болельщик ЦСКА.

— А кто же?

— Не знаю. Но настоящий болельщик ЦСКА не может быть таким, оскорблять своих же футболистов? Это эгоистический болельщик. Просто позор. Нельзя так относиться к родному клубу и игрокам. Уверен, что фанатская армия его отторгнет.

— Леониду Викторовичу повезло в том смысле, что теперь он избавлен от встреч с ним. А вот вы — нет. Как поступите, если снова столкнетесь с этим же «эгоистическим болельщиком»?

— Он ко мне никогда больше не подойдет, это раз.

— Думаете?

— Сто процентов. А во-вторых, есть правило: увидел дурака — отойди. Думаю, и клуб предпримет какие-то меры. Не знаю, может, он хороший отец, примерный семьянин, замечательный человек. Но на футболе ведет себя не слишком правильно. Поступи он так на улице, получил бы 15 суток. Почему тогда на стадионе ты имеешь право оскорблять людей, которые не могут тебе ответить в силу своей профессии? Ему должно быть стыдно.

— Подобные случаи у вас прежде бывали?

— Да они есть всегда. Но в основной массе болельщики, фанаты — нормальные ребята. Не всегда в цивилизованной форме выражают свои чувства, зато они рядом с командой, не действуют изподтишка.

— Сергей Иванович, понимаю, что болезненный вопрос для вас — и все-таки. Вы верой и правдой служите ЦСКА много лет, дважды становились чемпионом. И все равно часть фанатов ЦСКА из-за старых историй по-прежнему отказывается вас принимать. Вам очень обидно?

— Нет. Я уважаю любое проявление болельщиков, даже если оно мне не нравится и несет негатив. Скажу искренне: никогда не слышал в свой адрес уж совсем таких оскорблений, которые унижали бы мое достоинство. Фанаты не переходят грань. Разговаривал с людьми на улицах, с представителями фанатской братии — адекватные люди. Просто это своего рода шоу, игра со стороны болельщиков. Я ее не поддерживаю, но она меня и не раздражает, потому что не влияет на мою жизнь. С уважением отношусь к болельщикам клуба, где работаю. У меня нет к ним претензий. Мы вместе идем к одной цели: тренеры, игроки, клуб и те, кто за него болеет.

ВЕРИМ, ЧТО ЕЩЕ МОЖЕМ СТАТЬ ЧЕМПИОНАМИ.

— В 2017 году ЦСКА еще способен стать чемпионом?

— Других целей и не может быть. Виктор Михайлович в своих интервью скажет конкретнее. Но и у тренеров, и у игроков вера в успех есть. И большая.

— Назовите главное отличие Гончаренко.

— У каждого тренера свое видение, свой взгляд на развитие команды. У Леонида Викторовича и Виктора Михайловича они отличаются. Генеральная линия может и одна, но подход разный. Два больших тренера, каждый из которых идет своим путем.

— У Гончаренко на тренировках появился «мольберт» на колесиках, где он рисует тренировочные упражнения.

— Флипчарт был всегда! Сейчас подмечаете — но просто раньше вы его не видели.

— Такую классную штуку скрывали от нашего взора.

— Методы-то у тренеров, на самом деле, схожи. Мы рассказываем, показываем, проводим тренировки. Что-то радикально другое придумать сложно.

Дмитрий СИМОНОВ

из Кампоамора.