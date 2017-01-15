Григалава подписал контракт с тульским «Арсеналом»

Гигалава заключил с «Арсеналом» контракт по схеме «1,5 года + 1».

Григалава уже выступал в России за «Ростов», «Москву», нижегородскую «Волгу», самарские «Крылья Советов» и махачкалинский «Анжи». В нынешнем сезоне 27-летний защитник сыграл девять матчей за кипрский клуб «Этникос».

«Арсенал» после 17 туров с 12 очками занимает 15-е место в чемпионате России.