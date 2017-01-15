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15 января 2017, 0:12 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Григалава подписал контракт с тульским «Арсеналом»

МОСКВА, 14 янв — Р-Спорт. Грузинский защитник Гиа Григалава перешел в тульский «Арсенал», сообщается на официальном сайте российского футбольного клуба.

Гигалава заключил с «Арсеналом» контракт по схеме «1,5 года + 1».

Григалава уже выступал в России за «Ростов», «Москву», нижегородскую «Волгу», самарские «Крылья Советов» и махачкалинский «Анжи». В нынешнем сезоне 27-летний защитник сыграл девять матчей за кипрский клуб «Этникос».

«Арсенал» после 17 туров с 12 очками занимает 15-е место в чемпионате России.

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