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14 января 2017, 19:27 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Молло: Рад дебютировать за «Зенит» даже в товарищеском матче

ДУБАЙ /ОАЭ/, 14 января. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболист санкт-петербургского «Зенита» Йоан Молло рад дебютировать в составе петербургского клуба, даже есил это произошло в товарищеском матче. Об этом он рассказал журналистам.

О переходе французского футболиста из Крыльев Советов в петербургский клуб было объявлено 10 января. Увеличить
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О переходе Молло из самарских «Крыльев Советов» в «Зенит» было объявлено 10 января. В субботу петербуржцы провели первый товарищеский матч на зимнем сборе в ОАЭ против немецкого «Айнтрахта» (0:0). 27-летний французский полузащитник провел на поле весь первый тайм.

«Очень рад, что удалось дебютировать в составе “Зенита”, пусть и в товарищеском матче. Считаю, что мы провели неплохой матч против “Айнтрахта”, жалко, что не удалось выиграть. Для меня нет разницы, товарищеские матчи или официальные, я всегда хочу добиваться победы. По ходу сборов команда еще будет набирать кондиции, это был всего лишь первый матч после первых четырех дней тренировок, дальше будем прибавлять», — сказал Молло.

В текущем сезоне он сыграл за «Крылья Советов» в 12 матчах чемпионата России, в которых забил пять голов.

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