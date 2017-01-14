Кристиан Нобоа: Считаю себя наполовину эквадорцем, наполовину русским
Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа рассказал, что тяжело адаптировался к России после перехода в «Рубин» в 2007 году.
31-летний хавбек отметил, что большое влияние на его карьеру оказала супруга.
— Первый год в России был очень сложным, — цитирует
Все изменилось, когда я встретил свою будущую супругу (Ольга Романова — Прим. «СЭ»). Она помогла мне изучить язык и культуру. В моей жизни начались большие перемены, после чего я понял, что сам сильно изменился. После этого я стал чаще попадать в состав «Рубина», мы сразу выиграли чемпионат России. Всегда говорил, что многие из моих достижений — заслуга жены.
Считаю себя наполовину эквадорцем, наполовину русским (смеется). Я не лучшим образом говорю на русском, но достаточно хорошо могу выразить свою мысль, что очень важно. Мой старший сын хорошо говорит
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