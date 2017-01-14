Кристиан Нобоа: Считаю себя наполовину эквадорцем, наполовину русским

31-летний хавбек отметил, что большое влияние на его карьеру оказала супруга.

— Первый год в России был очень сложным, — цитирует пресс-служба ФИФА Нобоа. — У меня возникли большие проблемы с адаптацией к местной культуре, климату. В Казани все говорили только на русском языке, английским никто не владел. Да я и сам не говорил по-английски, так что было сложно. С семьей я первое время поддерживал связь с помощью телефонных звонков, позже активно начали использовать интернет.

Все изменилось, когда я встретил свою будущую супругу (Ольга Романова — Прим. «СЭ»). Она помогла мне изучить язык и культуру. В моей жизни начались большие перемены, после чего я понял, что сам сильно изменился. После этого я стал чаще попадать в состав «Рубина», мы сразу выиграли чемпионат России. Всегда говорил, что многие из моих достижений — заслуга жены.