«Зенит» — «Айнтрахт». Молло и Зуйков выйдут в стартовом составе
Тренерский штаб «Зенита» определился с заявкой команды на товарищеский матч против франкфуртского «Айнтрахта».
Стартовый состав: Лодыгин, Чернов, Нету, Кришито, Зуйков, Мак, Жулиано, Хави Гарсия, Могилевец, Молло, Дзюба.
Запасные игроки: М. Кержаков, Лунев, Бабурин, Смольников, Анюков, Ломбертс, Новосельцев, Йованович, Жирков, Мусаев, Эрнани, Маурисио, Цаллагов, Юсупов, Данни, Лесовой, Шатов, Джорджевич, Кокорин, А. Кержаков.
Напомним, матч пройдет в Дубае и начнется в 16:00. Для подопечных Мирчи Луческу это первая игра на сборе.
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