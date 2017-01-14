Источник: «Зенит» никогда не интересовался Оздоевым

«Никогда среди трансферных целей “Зенита” не значилась фамилия Оздоева. Тренерский штаб удовлетворён Юсуповым. Более того, в своём интервью после матча с “АЗ Алкмар” Мирча Луческу даже признался в том, что ошибался, не ставя в состав Артура», — сообщил источник.



В нынешнем сезоне РФПЛ Оздоев принял участие в 10 матчах за «Рубин», из которых в семи выходил в стартовом составе. Юсупов отыграл за «Зенит» в 10 встречах (две — в основе), отметился забитым голом и отдал голевую передачу.