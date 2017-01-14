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14 января 2017, 14:57 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Источник: «Зенит» никогда не интересовался Оздоевым

Источник в петербургском клубе прокомментировал «Чемпионату» информацию, опубликованную в СМИ, согласно которой «Зенит» может расстаться с Артуром Юсуповым и пригласить на его место полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева.

«Никогда среди трансферных целей “Зенита” не значилась фамилия Оздоева. Тренерский штаб удовлетворён Юсуповым. Более того, в своём интервью после матча с “АЗ Алкмар” Мирча Луческу даже признался в том, что ошибался, не ставя в состав Артура», — сообщил источник.

В нынешнем сезоне РФПЛ Оздоев принял участие в 10 матчах за «Рубин», из которых в семи выходил в стартовом составе. Юсупов отыграл за «Зенит» в 10 встречах (две — в основе), отметился забитым голом и отдал голевую передачу.

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Новости Премьер-лиги

Агент Оздоева не общался с представителями «Зенита» по поводу возможного перехода

Агент Оздоева не общался с представителями «Зенита» по поводу возможного перехода

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Анзор Гаргаев, агент футболиста казанского «Рубина» Магомеда Оздоева, не общался с представителями санкт-петербургского «Зенита» по поводу возможного перехода в этот клуб. Об этом Гаргаев рассказал ТАСС.
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