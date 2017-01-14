Лукаш Тесак: Мы уезжали на матчи, а Аршавин все тренировался на базе
Как Аршавин доказал президенту «Кайрата», что готов играть; чем Кирьяков похож на Аленичева и почему сборной Словакии не нужны российские футболисты. Об этом и не только в интервью «Советскому спорту» рассказал защитник тульского «Арсенала» Лукаш Тесак.
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«КИРЬЯКОВ — ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРЕНЕР»
— Вы оказались в числе 13-и футболистов «Арсенала», которые были переведены в молодежную команду. Будете искать новый клуб?
— Пока занимаюсь лечением травмы спины, поэтому не могу ничего конкретного сказать. Хочу сначала вылечиться, а потом принимать решение, — говорит Тесак.
— Вы травмировались еще в конце октября — в игре 12-го тура с «Уфой».
— Травма была и раньше, но после той игры она стала сильно беспокоить. И до сих пор не дает играть. Пробовал восстановиться, но теперь думаю оперироваться. Иначе боли вновь могут вернуться в любой момент — не хочу рисковать. Есть большая вероятность, что весну пропущу. Может, успею к концу сезона восстановиться.
— Контракт у вас до лета 2018 года — хоть
— Да, она есть. Хотя все может неожиданно поменяться, поэтому пока буду заниматься здоровьем, а дальше — посмотрим. Никто не говорил, что я не могу вернуться в основной состав.
— Как на команду повлияла смена тренера по ходу сезона?
— Лично на меня — хорошо. Видно, что пришел тренеры с европейским подходом. Правда, результаты остались такими же — одна победа и пара ничьих. Но нельзя все сваливать на тренера. Он может
— В чем заключается европейский подход?
— В методиках тренировок. Они отличаются от тех, что были при Сергее Павлове. И
«АРШАВИН ОТПУСТИЛ СИТУАЦИЮ СО СБОРНОЙ»
— До возвращения в Тулу вы стабильно играл в казахстанском «Кайрате». Но вам пришлось уйти
— «Кайрат» — очень хороший клуб. В нем невероятные условия для работы: одна из трех, наверное, лучших баз в мире, современнейшее оборудование, обученные специалисты, игроки очень хорошего уровня. Да и чемпионат непростой. Хотя Андрей Аршавин говорил, что он не такой сложный, но
— Говорят, есть проблемы с посещаемостью.
— У «Кайрата» с этим проблем не было. Это народная команда, как «Спартак» или «Зенит» в России, у которых всегда много болельщиков, где бы они ни играли. Стадион «Кайрата» вмещает 22 тысячи зрителей. И меньше 13−14 тысяч на домашних матчах никогда не было — даже при плохой погоде. На выездах тоже было много болельщиков, потому что в «Кайрате» играли такие игроки, как Аршавин, Толя Тимощук — на них ходил народ. На матчах других команд я не присутствовал, но не думаю, что есть большая разница в посещаемости между середняками РФПЛ и чемпионата Казахстана.
— В России считалось, что Аршавину уже не хватет «физики». А в Казахстане он как?
— Не скажу, что Аршавин был не в форме. Да, приехал он не в лучшем состоянии, но у Андрея была договоренность с президентом клуба: ему дается специальный тренировочный план, который Андрей должен выполнить. И только когда выполнит, будет рассматриваться заключение контракта. Аршавин целый месяц тренировался отдельно от команды по
— Неудивительного, что Аршавин стал лучшим игроком Казахстана 2016 года по мнению журналистов.
— Ну, бывало и такое, что большие звезды, переходя в чемпионат послабее, потухали в нем. Но Аршавин действительно доказал, что он великий игрок.
— Сборной России пригодился бы?
— Тяжело отвечать на такой вопрос. Мне кажется, Аршавин отпустил эту ситуацию. И сейчас просто наслаждается футболом. На него ничего не давит — вызовут его или нет, как сборная будет играть. Отстранился от этого давления и, возможно, поэтому показывает хороший футбол. А что было бы, будь он в сборной на Евро-2016, никто не знает. Могло быть и лучше, и хуже.
— Фримпонг, пересекавшийся с Аршавиным в «Арсенале», рассказывал, что тот всегда улыбался.
— Да, конечно, Андрей позитивный человек. Никакой звездной болезни у него не заметил. Может, она была раньше, но я этого не почувствовал. А то, что в раздевалке к такому игроку особенное отношение — это нормально. Это уважение и авторитет.
«ДОЛЛАР ЗА ПРОИГРАННОЕ ПАРИ БОРОДЮК ПОКА НЕ ВЕРНУЛ»
— Прошлый сезон в «Кайрате» главным тренером начинал Александр Бородюк, но после стартовых туров подал в отставку. Почему у него не получилось в Казахстане?
— Не знаю. Но Бородюка не хотели отпускать ни президент клуба, ни команда. Все были за него. Но тренер принял такое решение. Может, почувствовал, что не получается, раз нет результата. И решил вовремя уйти, чтобы встряхнуть этим команду. Так и получилось. Из этого тоже складывается уровень тренера, когда он знает, как действовать на благо команды в подобных ситуациях.
— Для команды его уход был неожиданным?
— Когда в пяти стартовых турах нет результата — это не очень хорошо. В этом плане всегда можно ожидать чего угодно, но мы не верили, что все дойдет до такой степени.
— Не считаете, что Бородюк поторопился с уходом?
— Да, считаю. За других говорить не могу. Было ощущение, что мы набираем форму. Команда много мячом владела, создавала много опасных моментов, но мяч не шел в ворота. И, к сожалению, Александр Генрихович ушел.
— Созванивались после его угода?
— Пару раз пересекались.
— Вернул Александр Генрихович доллар, который проиграл вам в пари на матч Словакия — Россия на Евро-2016?
— Нет. Но он все прекрасно помнит. Да и, если честно, то, что он пригласил меня в «Кайрат», значит для меня гораздо больше, чем один доллар. Он уважает меня как игрока. Это важно.
«А ЧТО, АЛЕНИЧЕВ ДОЛЖЕН БЫЛ ЗАПИРАТЬ СПАРТАКОВЦЕВ В КЛЕТКЕ?»
— Знаете, что такое «багаж Аленичева»?
— Да.
— Как относитесь к этой теме?
— Столько разговоров про это… Не знаю, что еще сказать. Факт: Аленичев готовил команду к чемпионату. И
— Форвард тульского «Арсенала» Сергей Маслов недавно высказал мнение, что поначалу «Спартак» играл в футбол Аленичева, но потом
— Все зависит от результата. Если он есть, даже при отсутствии спартаковского футбола, никто бы ничего не говорил. Например, у «Зенита» есть результаты и голы, и про Халка уже никто не вспоминает. И без него есть, кому забивать. Результат определяет все.
— Но даже в Туле Аленичев не гнался за результатом, стараясь играть в атаку.
— Это доказывает, что он хороший тренер, который гнет свою линию. В «Арсенале» нам немного не хватило мастерства — и одного очка не хватило до стыков. Хотя после первой половины сезона в нас вообще никто не верил. На финише мы проиграли несколько важных матчей, уступать в которых было нельзя. Но опять же: в первую очередь за это ответственны игроки, они выходили на поле.
— Аленичев — самый интеллигентный из тех, с кем приходилось работать?
— Чтобы он
— Это не мешает игрокам? Спартаковцы, например, говорили, мол, им дисциплины не хватало.
— Ну, если они так говорят… А что, нужно было их в тюрьму закрывать, чтобы дисциплина была? Аленичев может сказать делать
Не знаю, может, в этом и была
«В СЛОВАКИИ ХВАТАЕТ И СВОИХ ИГРОКОВ»
— Непопадание в итоговый список сборной Словакии на Евро-2016 было ударом для вас?
— Когда ехал на сбор перед турниром, понимал, что может не получиться.
— Как в Словакии оценили выступление сборной на Евро?
— Хорошо. Мы первый раз вышли на чемпионат Европы. Наша команда хотела выйти из группы — и вышла. К сожалению, попали на немцев. Тут надо реально оценивать свои силы, они были однозначно лучше.
— В конце 2015 года вы смело заявили: «А чего нам бояться сборную России?». Как в воду глядели.
— В квалификации к Евро мы обыграли испанцев, украинцев. У нас сильная сборная. Да и слабых уже не осталось. Посмотрите, какие результаты в отборочных матчах —
— В России есть игроки, которых бы вы, не задумываясь, взяли в сборную Словакии?
— У нас достаточно хороших игроков в стране. Нужно
— В Словакии не хотят по такому пути идти?
— У нас своих хватает. Сейчас молодежь очень хорошая появилась — молодежная сборная выиграла группу с командами Голландии, Турции и вышла на Евро-2017. Главный тренер национальной сборной потихоньку привлекает ребят. Например, 21-летнего защитника из «Сампдории», который уже второй год играет в Италии, брали на Евро. Он сыграл весь матч против немцев (Милан Шкриньяр — Прим. ред.).
— В Словакии бывают истории, как с Мамаевым, Кокориным и шампанским в России?
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