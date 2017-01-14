Полузащитник «Зенита-2» Саламатов не полетел на сбор с командой, игроком интересуются клубы РФПЛ
Полузащитник «Зенита-2» Никита Саламатов не отправился с командой на первый тренировочный сбор, который пройдет в Испании.
Как стало известно «Советскому спорту в Санкт-Петербурге», у игрока есть предложения от клубов
Отметим, после сбора в Испании
Напомним, подопечные Владислава Радимова после 24 туров занимают в турнирной таблице ФНЛ 11-е место, имея в активе 32 очка.
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