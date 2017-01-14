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14 января 2017, 14:20 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Агент Оздоева не общался с представителями «Зенита» по поводу возможного перехода

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Анзор Гаргаев, агент футболиста казанского «Рубина» Магомеда Оздоева, не общался с представителями санкт-петербургского «Зенита» по поводу возможного перехода в этот клуб. Об этом Гаргаев рассказал ТАСС.

По словам Анзора Гаргаева если будет <nobr>какое-то </nobr>конкретное предложение тогда футболист его рассмотрит. Увеличить
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Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» может приобрести Оздоева у «Рубина» и расстаться с полузащитником Артуром Юсуповым.

«Я не разговаривал с руководителями “Зенита”, но вполне логично, что и они могут интересоваться. Многие клубы проявляют интерес к футболистам до 25 лет», — сказал Гаргаев.

«Если какой-то клуб захочет, он выйдет на “Рубин”, но Магомед прошел медосмотр, совсем не дергается. Я сам сторонник такой версии: у него есть контракт, клуб, в котором он играет. Но не все в моих руках, даже если я сильно захочу. Это зависит от него самого и от двух клубов, которые должны будут вести переговоры», — подчеркнул агент.

«Магомед тоже думает, зачем ему дергаться. Он играет в “Рубине”, вызывается в сборную, находится на слуху. Но если будет какое-то конкретное предложение, тогда он его рассмотрит», — сказал Гаргаев.

В текущем сезоне Оздоев провел за «Рубин» 10 матчей в чемпионате России, два — в Кубке страны и четыре раза сыграл за сборную в товарищеских матчах.

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Источник: «Зенит» никогда не интересовался Оздоевым

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