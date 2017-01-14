Агент Оздоева не общался с представителями «Зенита» по поводу возможного перехода
МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Анзор Гаргаев, агент футболиста казанского «Рубина» Магомеда Оздоева, не общался с представителями
санкт-петербургского «Зенита» по поводу возможного перехода в этот клуб. Об этом Гаргаев рассказал ТАСС.
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Видимо, что-то случилось...
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Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» может приобрести Оздоева у «Рубина» и расстаться с полузащитником Артуром Юсуповым.
«Я не разговаривал с руководителями “Зенита”, но вполне логично, что и они могут интересоваться. Многие клубы проявляют интерес к футболистам до 25 лет», — сказал Гаргаев.
«Если
«Магомед тоже думает, зачем ему дергаться. Он играет в “Рубине”, вызывается в сборную, находится на слуху. Но если будет
В текущем сезоне Оздоев провел за «Рубин» 10 матчей в чемпионате России, два — в Кубке страны и четыре раза сыграл за сборную в товарищеских матчах.
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