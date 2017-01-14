Новый «Спартак»: полный атакующий комплект
«СЭ» размышляет, как команда Массимо Карреры будет выглядеть весной с Самедовым и Луизом Адриану.
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Как сообщал «СЭ»,
«Спартак» в первой части сезона был чудо как хорош многим — дисциплиной, самоотверженностью, эмоциональностью и, конечно же, взаимозаменяемостью. Не раз, теряя лидеров, Каррера быстро находил внутренние резервы, корректировал футбол, а команда училась выигрывать даже в условиях одновременного отсутствия Промеса и Зе Луиша.
Однако некоторые матчи давались
Теперь же «мучениям» Карреры придет конец — итальянский тренер получит ресурсы для ротации и равноценные резервные варианты на случай новых потерь
ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ. ТРАДИЦИОННЫЙ (4−2−3−1)
На первый взгляд, именно Самедов, а не Луиз Адриану, должен сходу занять место в стартовом составе.
Учитывая, что Самедов всю сознательную часть карьеры провел справа, логично предположить, что в «Спартаке» не станут изобретать велосипед, и тоже доверят ему хорошо знакомые функции. Промес же передвинется налево — придется иногда уходить в лицевую под нерабочую ногу для передач в штрафную (единственный минус расстановки), зато удобнее станет смещаться в центр для удара. К тому же, по ситуации два крайних хавбека будут периодически меняться местами, запутывая соперников.
А Зобнин наконец скинет с себя фланговые оковы и вернется в обойму игроков центральной зоны — ему там комфортнее всего. Учитывая, что «Спартак» уже объявил об уходе Ромулу, переизбытка футболистов здесь не будет. Напротив, отличная конкуренция для клуба, претендующего на титул.
ВАРИАНТ ВТОРОЙ. ЧЕРЧЕСОВСКИЙ (3−5−2)
Известно, что главным инициатором перехода Самедова в «Спартак» выступил сам Каррера. Главному тренеру
Помимо «Локомотива», Каррера наблюдал за 32-летним футболистом и в играх за сборную. А в ее составе, как мы помним, Станислав Черчесов периодически доверял Самедову всю бровку, и тот, несмотря на возраст, качественно пахал от одной лицевой до другой, а не только в атаке. Вариант вполне применим и в «Спартаке» — особенно в ситуациях, когда травму/дисквалификацию получит Ещенко. И неизвестно, кстати, что лучше — отправлять закрывать зону тяжеловатого Маурисиу или все же попробовать вариант Черчесова.
«Каррера уже говорил, что расстановка 3−5−2 не очень подходит команде», — возразят многие. И будут правы. Но межсезонье — то самое время, когда можно вернуться к различным резервным схемам еще раз и попытаться
ВАРИАНТ ТРЕТИЙ. НОВАЦИОННЫЙ (3−5−2)
Альтернативным подтипом расстановки с тремя центральными защитниками может стать и смещение Самедова в центр. Ещенко займет место справа, Комбаров — слева, необходимый объем в опорной зоне обеспечат работоспособные Фернанду и Глушаков (или Зобнин), предоставив Александру чуть больше свободы в атакующих действиях.
С одной стороны, данную роль бывший уже железнодорожник на себя еще не примерял, разве что эпизодически. С другой, ни Попов, ни Джано не могут похвастать стабильной эффективной игрой на позиции «под нападающими», и, получив нового футболиста, тренерский штаб вполне может попробовать новую модель.
ВАРИАНТ ЧЕТВЕРТЫЙ. СВЕРХАТАКУЮЩИЙ (4−3−3)
В данном случае можно совместить на поле всех атакующих звезд, включая Луиза Адриану. Пусть бразилец — в первую очередь центрфорвард и сильный завершитель в чужой штрафной, но и фланг атаки ему не чужд. Самедов же в данной расстановке занимает место ближе к правому флангу, но под Промесом. Просматривается излишний атакующий крен, зато в матчах, когда нужно бросить все силы вперед, против насыщенной обороны или при проигрышном счете, очень даже может сгодиться.
ВАРИАНТ ПЯТЫЙ. БЕСПРОМЕСНЫЙ
«Спартак» не намерен продавать Промеса нынешней зимой, но не нужно питать иллюзий: рано или поздно амбициозный голландец, если не снизит к себе требования, из нашей страны уедет. То же самое, кстати, касается и Зе Луиша. Его слухи ни в какой ведущий клуб Европы пока не сватают, но он все еще молод и продолжает прогрессировать. Если
Хорош, как известно, тот клуб, который думает не только сегодняшним, но и завтрашним днем. И приобретения
Без Промеса, кстати, «Спартак» окажется уже в первом весеннем туре против «Краснодара». Голландец, напомним, дисквалифицирован за удаление в последнем зимнем матче с «Рубином».
И это еще один повод сказать: Самедов вернулся вовремя.
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