Новый «Спартак»: полный атакующий комплект

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Как сообщал «СЭ», красно-белые и «Локомотив» согласовали трансфер Александра Самедова — в ближайшее время о переходе 32-летнего полузащитника должны объявить официально. Также вот-вот состоится переезд в «Спартак» еще одного атакующего футболиста — форварда Луиза Адриану из «Милана», в четверг прошедшего медобследование в Риме. «СЭ» размышляет, как с этими двумя новичками команда Массимо Карреры будет выглядеть весной. Константин Сарсания: «Если “Спартак” станет чемпионом, никто не спросит, сколько стоил Самедов».

«Спартак» в первой части сезона был чудо как хорош многим — дисциплиной, самоотверженностью, эмоциональностью и, конечно же, взаимозаменяемостью. Не раз, теряя лидеров, Каррера быстро находил внутренние резервы, корректировал футбол, а команда училась выигрывать даже в условиях одновременного отсутствия Промеса и Зе Луиша.

Однако некоторые матчи давались красно-белым откровенно с натяжкой — к примеру, с «Уралом» и «Амкаром», да и вообще обилие побед с минимальным счетом говорит о многом. Невозможно бесконечно вытягивать жилы, набирая очки в условиях наличия нескольких спорных позиций в стартовом составе (Мельгарехо, Давыдов, Попов в роли центрфорварда) и отсутствия возможности адекватно усилить атаку по ходу встречи. Матч с «Крыльями» в Самаре, закончившийся разгромным поражением, это всем показал. В какой-то степени счастье «Спартака», что такая оглушительно разочаровывающая игра случилась поздней осенью и ранней зимой лишь однажды.

Теперь же «мучениям» Карреры придет конец — итальянский тренер получит ресурсы для ротации и равноценные резервные варианты на случай новых потерь кого-то из атакующих лидеров.

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ. ТРАДИЦИОННЫЙ (4−2−3−1)

На первый взгляд, именно Самедов, а не Луиз Адриану, должен сходу занять место в стартовом составе. Во-первых, потому что по текущему состоянию российского полузащитника вопросов быть не может, тогда как у бразильца, рассматривающегося как сильного конкурента Зе Луишу, был длительный простой в «Милане», и время, чтобы прийти в себя, ему определенно потребуется. Возможно, хватит сборов, быть может, возвращение кондиций и адаптация затронет и первые туры после паузы.

Во-вторых, «Спартаку» осеннего образца по умолчанию не хватало еще одного ярко выраженного флангового полузащитника. На одной бровке есть Промес, на другой же чаще всего выходил Зобнин, а иногда роль крайних футболистов Каррера отводил Попову, Ананидзе или Мельгарехо. Время от времени дыру удавалось заткнуть качественно, но ни для одного из перечисленных футболистов фланг не был (и вряд ли будет) оптимальной позицией.

Учитывая, что Самедов всю сознательную часть карьеры провел справа, логично предположить, что в «Спартаке» не станут изобретать велосипед, и тоже доверят ему хорошо знакомые функции. Промес же передвинется налево — придется иногда уходить в лицевую под нерабочую ногу для передач в штрафную (единственный минус расстановки), зато удобнее станет смещаться в центр для удара. К тому же, по ситуации два крайних хавбека будут периодически меняться местами, запутывая соперников.

А Зобнин наконец скинет с себя фланговые оковы и вернется в обойму игроков центральной зоны — ему там комфортнее всего. Учитывая, что «Спартак» уже объявил об уходе Ромулу, переизбытка футболистов здесь не будет. Напротив, отличная конкуренция для клуба, претендующего на титул.

ВАРИАНТ ВТОРОЙ. ЧЕРЧЕСОВСКИЙ (3−5−2)

Известно, что главным инициатором перехода Самедова в «Спартак» выступил сам Каррера. Главному тренеру красно-белых потребовалось не так много времени в России, чтобы оказаться под сильным впечатлением от игры полузащитника, и говорят, что именно Александр, а не кто-то другой, был зимней трансферной целью Массимо номер один.

Помимо «Локомотива», Каррера наблюдал за 32-летним футболистом и в играх за сборную. А в ее составе, как мы помним, Станислав Черчесов периодически доверял Самедову всю бровку, и тот, несмотря на возраст, качественно пахал от одной лицевой до другой, а не только в атаке. Вариант вполне применим и в «Спартаке» — особенно в ситуациях, когда травму/дисквалификацию получит Ещенко. И неизвестно, кстати, что лучше — отправлять закрывать зону тяжеловатого Маурисиу или все же попробовать вариант Черчесова.

«Каррера уже говорил, что расстановка 3−5−2 не очень подходит команде», — возразят многие. И будут правы. Но межсезонье — то самое время, когда можно вернуться к различным резервным схемам еще раз и попытаться кое-что подкрутить. Тем более в «Спартаке» после прихода Джикии стало аж пять центральных защитников.

ВАРИАНТ ТРЕТИЙ. НОВАЦИОННЫЙ (3−5−2)

Альтернативным подтипом расстановки с тремя центральными защитниками может стать и смещение Самедова в центр. Ещенко займет место справа, Комбаров — слева, необходимый объем в опорной зоне обеспечат работоспособные Фернанду и Глушаков (или Зобнин), предоставив Александру чуть больше свободы в атакующих действиях.

С одной стороны, данную роль бывший уже железнодорожник на себя еще не примерял, разве что эпизодически. С другой, ни Попов, ни Джано не могут похвастать стабильной эффективной игрой на позиции «под нападающими», и, получив нового футболиста, тренерский штаб вполне может попробовать новую модель.

ВАРИАНТ ЧЕТВЕРТЫЙ. СВЕРХАТАКУЮЩИЙ (4−3−3)

В данном случае можно совместить на поле всех атакующих звезд, включая Луиза Адриану. Пусть бразилец — в первую очередь центрфорвард и сильный завершитель в чужой штрафной, но и фланг атаки ему не чужд. Самедов же в данной расстановке занимает место ближе к правому флангу, но под Промесом. Просматривается излишний атакующий крен, зато в матчах, когда нужно бросить все силы вперед, против насыщенной обороны или при проигрышном счете, очень даже может сгодиться.

ВАРИАНТ ПЯТЫЙ. БЕСПРОМЕСНЫЙ

«Спартак» не намерен продавать Промеса нынешней зимой, но не нужно питать иллюзий: рано или поздно амбициозный голландец, если не снизит к себе требования, из нашей страны уедет. То же самое, кстати, касается и Зе Луиша. Его слухи ни в какой ведущий клуб Европы пока не сватают, но он все еще молод и продолжает прогрессировать. Если сезон-другой африканец проведет на осеннем бомбардирском уровне, то потенциальные покупатели доберутся и до него. Форварды такого плана ценятся во всех чемпионатах.

Хорош, как известно, тот клуб, который думает не только сегодняшним, но и завтрашним днем. И приобретения красно-белых стоит рассматривать и с этой точки зрения тоже. Пусть Луиз Адриану — старше Зе Луиша, а Самедов — Промеса, но, как это ни парадоксально, оба новичка могут стать будущим команды. Ведь для 32-летнего россиянина «Спартак» — вероятно, последняя команда в карьере, да и почти 30-летнему бразильцу о новой попытке отъезда в Европу после провала в «Милане» теперь можно лишь мечтать. Оставить бы добрую память в России и не уйти дальше на понижение.

Без Промеса, кстати, «Спартак» окажется уже в первом весеннем туре против «Краснодара». Голландец, напомним, дисквалифицирован за удаление в последнем зимнем матче с «Рубином».

И это еще один повод сказать: Самедов вернулся вовремя.