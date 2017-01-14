Данни может сыграть за «Зенит» в товарищеских матчах на сборе в Дубае

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Данни не выходил на поле с апреля 2016 года, когда получил травму колена в матче против московского «Спартака». На сборах в Дубае, которые начались 11 января, «Зенит» проведет товарищеские матчи против немецкого «Айнтрахта», узбекского «Локомотива», оманского «Сохара», китайского «Чанчунь Ятай» и венгерского «Видеотона».

«Я очень счастлив, из-за травмы я пропустил много времени, но теперь могу работать наравне со всеми, — сказал 33-летний Данни. — Самое важное, что сейчас колено меня не беспокоит, боли и дискомфорт ушли. Мы в ближайшее время обсудим с тренером возвращение на поле, и не исключено, что я сыграю за “Зенит” уже в ходе первого сбора».

Данни выступает за «Зенит» с 2008 года. За это время он провел за клуб 161 матч и забил 48 голов.