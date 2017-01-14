Данни может сыграть за «Зенит» в товарищеских матчах на сборе в Дубае
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Полузащитник санкт- петербургского футбольного клуба «Зенит» Мигель Данни, восстановившийся после разрыва крестообразных связок колена, может выйти на поле в составе команды в товарищеских матчах на первом зимнем сборе в Дубае. Слова игрока приводит
пресс-служба «Зенита».
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Видимо, что-то случилось...
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Данни не выходил на поле с апреля 2016 года, когда получил травму колена в матче против московского «Спартака». На сборах в Дубае, которые начались 11 января, «Зенит» проведет товарищеские матчи против немецкого «Айнтрахта», узбекского «Локомотива», оманского «Сохара», китайского «Чанчунь Ятай» и венгерского «Видеотона».
«Я очень счастлив,
Данни выступает за «Зенит» с 2008 года. За это время он провел за клуб 161 матч и забил 48 голов.
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