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14 января 2017, 12:57 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» и «Атлетико Минейро» не договорились о трансфере Кариоки в Китай

Бывший полузащитник «Спартака» Рафаэл Кариока, ныне выступающий за бразильский «Атлетико Минейро», сообщил, что мог продолжить карьеру в Китае.

«Я мог перейти в Китай: получил оттуда предложение, но “Атлетико” владеет только половиной прав на мой трансфер, еще 50% принадлежат “Спартаку”. Клубы не договорились. Не могу раскрыть подробности, просто они не договорились. Что ж, нужно пройти и через это.

Я очень спокойно отношусь к этой ситуации. Я хочу играть за сборную Бразилии, поэтому мне не нужно срочно переезжать в Китай. Я всем доволен в нынешней команде», — цитирует Кариоку UOL.

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