Палата по разрешению споров ФИФА рассмотрит дело Азмуна 19 января

Азмун, ранее принадлежавший «Рубину», с февраля 2015 года выступал за «Ростов» на правах аренды, а летом 2016 года подписал соглашение с ростовчанами на два года. «Рубин» не согласился с трансфером игрока в «Ростов», подав жалобу в ФИФА. Разбирательство по делу продолжается. Ранее Зайцев предположил, что дело Азмуна может попасть в повестку дня ближайшего заседания палаты по разрешению споров.

«Вчера мы получили факс из ФИФА, — сообщил Зайцев. — Рассмотрение дела Азмуна назначено на 19 января. Поскольку ФИФА рассматривает дело без участия сторон, только по документам, присутствие наше или самого Азмуна не предполагается».