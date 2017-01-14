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14 января 2017, 12:10 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Палата по разрешению споров ФИФА рассмотрит дело Азмуна 19 января

Палата по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) рассмотрит дело иранского форварда «Ростова» Сердара Азмуна 19 января, сообщил агентству «Р-Спорт» представляющий интересы футболиста юрист Юрий Зайцев.

Азмун, ранее принадлежавший «Рубину», с февраля 2015 года выступал за «Ростов» на правах аренды, а летом 2016 года подписал соглашение с ростовчанами на два года. «Рубин» не согласился с трансфером игрока в «Ростов», подав жалобу в ФИФА. Разбирательство по делу продолжается. Ранее Зайцев предположил, что дело Азмуна может попасть в повестку дня ближайшего заседания палаты по разрешению споров.

«Вчера мы получили факс из ФИФА, — сообщил Зайцев. — Рассмотрение дела Азмуна назначено на 19 января. Поскольку ФИФА рассматривает дело без участия сторон, только по документам, присутствие наше или самого Азмуна не предполагается».

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