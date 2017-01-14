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14 января 2017, 12:10 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

УЕФА рассмотрит апелляцию Романа Еременко на его дисквалификацию 2 марта

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит апелляцию финского полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко на его дисквалификацию 2 марта, сообщил агентству «Р-Спорт» представляющий интересы игрока юрист Юрий Зайцев.

УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре после матча Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и ЦСКА. В организме 29-летнего игрока были обнаружены кокаин и его метаболиты. В декабре Еременко уведомил УЕФА о намерении подать апелляцию, после чего отправил все необходимые документы.

«УЕФА в пятницу сообщил нам дату рассмотрения дела, — сказал Зайцев. — Оно состоится 2 марта. Сам Роман, скорее всего, будет на заседании».

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