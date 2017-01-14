УЕФА рассмотрит апелляцию Романа Еременко на его дисквалификацию 2 марта

УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре после матча Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и ЦСКА. В организме 29-летнего игрока были обнаружены кокаин и его метаболиты. В декабре Еременко уведомил УЕФА о намерении подать апелляцию, после чего отправил все необходимые документы.

«УЕФА в пятницу сообщил нам дату рассмотрения дела, — сказал Зайцев. — Оно состоится 2 марта. Сам Роман, скорее всего, будет на заседании».