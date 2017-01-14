УЕФА рассмотрит апелляцию Романа Еременко на его дисквалификацию 2 марта
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит апелляцию финского полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко на его дисквалификацию 2 марта, сообщил агентству «Р-Спорт» представляющий интересы игрока юрист Юрий Зайцев.
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«УЕФА в пятницу сообщил нам дату рассмотрения дела, — сказал Зайцев. — Оно состоится 2 марта. Сам Роман, скорее всего, будет на заседании».
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