Бодул: Я очень благодарен «Амкару», но думаю, что могу играть в топ-клубе

«Чувствую себя очень хорошо. Я почти всегда играл в первой части сезона, да и вообще чувствую себя в России комфортно. Стиль игры команды и менталитет людей мне подходит. Мы пытаемся играть на контратаках, а я часто действую в середине поля, поэтому и забиваю не так много. В центре мне комфортнее. Конечно, хочется почаще забивать, но у меня есть несколько голевых передач, а это неплохо. Так что я всем доволен.



Мы хотим добраться до зоны Лиги Европы, а там посмотрим. В России все может быстро поменяться. “Спартак” только что купил у нас двух игроков, причем не за самые маленькие деньги. К этому стремлюсь и я. Я очень благодарен “Амкару” за то, что они приняли меня. Но я верю в свои сильные качества и думаю, что могу играть в топ-клубе», — цитирует Бодула Spox.



В 13 матчах РФПЛ 28-летний Бодул забил два гола и отдал две результативные передачи.