Сергей Овчинников: Слуцкий устал? Это стереотип

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— Для вас стал неожиданностью уход Слуцкого из ЦСКА?

— Когда мы говорим о третьем лице — в данном случае, о Леониде Викторовиче — было бы некорректно обсуждать, знал я или не знал. Да, мы разговаривали… Это решение главного тренера, которое нужно уважать. Я поддержал Слуцкого. А какие им двигали мотивы, рассказывать в его отсутствие считаю неправильным.

— На Слуцкого настолько сильно повлиял провал России на чемпионате Европы?

— ЦСКА и сборная — разные вещи. И когда говорили, что он устал… Это скорее стереотипы. Я не видел, чтобы Слуцкий находился в депрессивном состоянии или непрофессионально выполнял свою работу. Он профессионал высочайшего уровня. А череда неудачных матчей может сложиться у любого тренера. И в ЦСКА не вижу ничего депрессивного. Да, на определенном отрезке могли выступить лучше. Но в конце года ситуацию поправили — у нас есть неплохой плацдарм.

А разве можно не учитывать наши кадровые сложности? Долгое время был травмирован Дзагоев, мы лишились Еременко. Заменить таких футболистов ЦСКА, априори не обладая длинной скамейкой, просто не может. Нагрузка легла на ограниченный круг игроков. Отсюда и недобор очков.

Это, кстати, и сборной касается. Прямо перед Euro-2016 остались без группы системообразующих исполнителей. Пришлось менять схему. А за короткое время это сделать сложно. Мы понимали, что может не сработать. И не сработало… Но тренер — творческая профессия. Где-то находишь, где-то теряешь. И в действиях Слуцкого я не видел разочарования.

— Вместе со Слуцким вы стали героями видео, на котором частично заснят конфликт с болельщиком после заключительной встречи 2016 года, с «Тоттенхэмом». Вы, по-моему, были настроены даже агрессивнее Леонида Викторовича.

— Да?

— Ну, мне, по крайней мере, так показалось. Этот человек и правда настолько всех достал, как рассказывал Слуцкий?

— Во-первых, не знал, что это болельщик. Отреагировал бы так на любого, кто оскорбляет игроков. Считаю наше поведение в целом адекватным. Товарищ-то явно пребывал не в себе. Пьяный ли или под действием чего-либо — утверждать не готов. Но он был ненормален. Оказался совсем рядом со скамейкой. Следовало защитить футболистов.

— Оградить команду от повторения истории — возможно?

— Наверное, нет. Такие случаи всегда будут. Но он не болельщик ЦСКА.

— А кто же?

— Не знаю. Но настоящий болельщик ЦСКА не может быть таким, оскорблять своих же футболистов. Это эгоистический болельщик. Просто позор. Нельзя так относиться к родному клубу и игрокам. Уверен, что фанатская армия его отторгнет.

— Леониду Викторовичу повезло в том смысле, что теперь он избавлен от встреч с ним. А вот вы — нет. Как поступите, если снова столкнетесь с этим же «эгоистическим болельщиком»?

— Он ко мне никогда больше не подойдет, это раз.

— Думаете?

— Сто процентов. А во-вторых, есть правило: увидел дурака — отойди. Думаю, и клуб предпримет какие-то меры. Не знаю, может, он хороший отец, примерный семьянин, замечательный человек. Но на футболе ведет себя не слишком правильно. Поступи он так на улице, получил бы 15 суток. Почему тогда на стадионе ты имеешь право оскорблять людей, которые не могут тебе ответить в силу своей профессии? Ему должно быть стыдно.

— Подобные случаи у вас прежде бывали?

— Да они есть всегда. Но в основной массе болельщики, фанаты — нормальные ребята. Не всегда в цивилизованной форме выражают свои чувства, зато они рядом с командой, не действуют исподтишка.