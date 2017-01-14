Сергей Овчинников: Слуцкий устал? Это стереотип
Спецкор «СЭ» на испанском сборе ЦСКА поговорил со старшим тренером армейцев, который входил в штаб Леонида Слуцкого и остался в нем после назначения Виктора Гончаренко.
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— Для вас стал неожиданностью уход Слуцкого из ЦСКА?
— Когда мы говорим о третьем лице — в данном случае, о Леониде Викторовиче — было бы некорректно обсуждать, знал я или не знал. Да, мы разговаривали… Это решение главного тренера, которое нужно уважать. Я поддержал Слуцкого. А какие им двигали мотивы, рассказывать в его отсутствие считаю неправильным.
— На Слуцкого настолько сильно повлиял провал России на чемпионате Европы?
— ЦСКА и сборная — разные вещи. И когда говорили, что он устал… Это скорее стереотипы. Я не видел, чтобы Слуцкий находился в депрессивном состоянии или непрофессионально выполнял свою работу. Он профессионал высочайшего уровня. А череда неудачных матчей может сложиться у любого тренера. И в ЦСКА не вижу ничего депрессивного. Да, на определенном отрезке могли выступить лучше. Но в конце года ситуацию поправили — у нас есть неплохой плацдарм.
А разве можно не учитывать наши кадровые сложности? Долгое время был травмирован Дзагоев, мы лишились Еременко. Заменить таких футболистов ЦСКА, априори не обладая длинной скамейкой, просто не может. Нагрузка легла на ограниченный круг игроков. Отсюда и недобор очков.
Это, кстати, и сборной касается. Прямо перед Euro-2016 остались без группы системообразующих исполнителей. Пришлось менять схему. А за короткое время это сделать сложно. Мы понимали, что может не сработать. И не сработало… Но тренер — творческая профессия.
— Вместе со Слуцким вы стали героями видео, на котором частично заснят конфликт с болельщиком после заключительной встречи 2016 года, с «Тоттенхэмом». Вы,
— Да?
— Ну, мне, по крайней мере, так показалось. Этот человек и правда настолько всех достал, как рассказывал Слуцкий?
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— Оградить команду от повторения истории — возможно?
— Наверное, нет. Такие случаи всегда будут. Но он не болельщик ЦСКА.
— А кто же?
— Не знаю. Но настоящий болельщик ЦСКА не может быть таким, оскорблять своих же футболистов. Это эгоистический болельщик. Просто позор. Нельзя так относиться к родному клубу и игрокам. Уверен, что фанатская армия его отторгнет.
— Леониду Викторовичу повезло в том смысле, что теперь он избавлен от встреч с ним. А вот вы — нет. Как поступите, если снова столкнетесь с этим же «эгоистическим болельщиком»?
— Он ко мне никогда больше не подойдет, это раз.
— Думаете?
— Сто процентов. А
— Подобные случаи у вас прежде бывали?
— Да они есть всегда. Но в основной массе болельщики, фанаты — нормальные ребята. Не всегда в цивилизованной форме выражают свои чувства, зато они рядом с командой, не действуют исподтишка.
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