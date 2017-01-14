Покер Смолова и 5 лучших моментов тренировки «Краснодара»: видео
Рамирес вновь удивляет, Измайлов делает стильный голевой пас, а Игорь Шалимов выдает шутку дня.
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На третий день сбора в
1. Опорник дня — Дмитрий Торбинский
Начнем с перестроений в полузащите, очевидных во время двусторонки. Опорная, да и вся центральная зона «Краснодара» за месяц до матча с «Фенербахче» выглядит интригующе и непредсказуемо — ведь Куасси и Ахмедов проданы, Каборе уехал на Кубок Африки, Мамаев пока не готов работать в общей группе. Не то что бы у Игоря Шалимова сильный недокомплект, но комплексная ситуация заставляет его выбирать из ограниченного количества вариантов. На тренировке в опорной зоне вместе с Газинским играет вернувшийся на свою позицию Дмитрий Торбинский, освобождая место на левом фланге для Рамиреса. Чуть выше и ближе к атаке действует Измайлов.
Ясно, что Шалимов не собирается отходить от философии клуба — имитация игровых упражнений проходит в остроатакующей схеме 4−3−3 с высоко действующими латералями и быстрым перемещением мяча в центре поля. При этом видно, что «быков» уже требуют действовать в более силовой и мощной манере, чем при Олеге Кононове. На место методичному растягиванию обороны приходит конкретика. Цель Шалимова понятна: он хочет сделать команду разной и непостоянной, способной адаптироваться свою модель к сопернику любой силы и философии.
2. Открытие дня — Кристиан Рамирес
Молодой эквадорец совершенно точно изменит «Краснодар». Если этой осенью на левом фланге играл большой правоногий Енджейчик, то сейчас «быки» получают игрока, подходящего под философию.
В первом двухстороннем матче Рамирес удивляет напором. Каждое касание мяча на фланге он заканчивает забеганием, которое не всегда видят партнеры. Сам же он не сбивается на подачи, отыгрыш или прорывы по флангу, но и с финтами, на резкости уходит в центр, после чего мощно бьет с левой ноги.
Вариативность атакующих действий и техническая оснащенность должны радовать руководство клуба, особенно учитывая умение Рамиреса обострять. В ходе двусторонки от отдает чуть ли не больше всех передач на гол.
Тем не менее, радоваться пока рано. Своими атакующими умениями Рамирес еще в 18 лет привлекал дортмундскую «Боруссию», которая отказалась от трансфера лишь
Главное открытие Рамиреса впереди и строится оно на его понимании командного футбола и способности действовать в обороне. Но пока, повторюсь, эквадорец выделяется исключительно с позитивных сторон.
3. Бомбардир дня — Федор Смолов
Здесь нет смысла
4. Пас дня — Марат Измайлов
Это общая фраза, но заметно, что Измайлов получает удовольствие от тренировочного процесса и лимит прогресса, похоже, не знает даже он сам. «Специей» этой двусторонки стал его проникающий пас на Юрия Газинского.
5. Шутка дня — Игорь Шалимов
Что уже точно можно отметить в работе Шалимова на сборах — так это свойственную ему вербальную ритмику. Он очень бодро и споро ведет задания. Его подсказ четок и в меру остроумен, игроки реагируют на него адекватно и с интересом.
Получилась в ходе тренировки у Шалимова и прямая шутка. Во втором тайме Вандерсон пытался обыграть Быстрова. Тут надо похвалить Владимира: он грамотно пласировался и бесконтактно вывел бразильца за бровку, где Вандерсон уперся в корзину с разминочными ковриками, оставив у нее мяч.
— Ваня! — крикнул Шалимов. — Ну что такое? Ты хотя бы
И команда, и Ваня были довольны. Шел третий день сборов. Дальше будет тяжелее.
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