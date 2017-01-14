Гаджиев: Потенциальные новички «Амкара» тренируются на сборе по своей программе
Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от первого дня тренировочного сбора в турецком Белеке.
«По здоровью футболистов нет никаких замечаний. Все здоровы, все вовремя прибыли на сбор. Всё идёт по плану. Цели и задачи сборов практически всегда одни и те же: повышение уровня индивидуального мастерства, совершенствование коллективных действий, психологическая подготовка. Однако соотношение этих компонентов от сбора к сбору несколько меняются. На нынешнем сборе, по сравнению с прошлыми подготовительными циклами, мы несколько увеличили объём работы, связанной с индивидуальной подготовкой футболистов.
Молодые футболисты, которые приглашены на сбор, обладают определенным потенциалом. Смогут ли они проявить в ближайший
На сборе уже есть достаточно много потенциальных новичков. Это отдельная группа, которая тренируется по своей программе. На данный момент невозможно ответить, подойдёт ли
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