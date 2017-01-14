Василий Уткин: Надеюсь, чемпионом станет «Спартак»
Известный комментатор и колумнист «Советского спорта» Василий Уткин — о своих ожиданиях от 2017 года. Они по большей части
красно-белые.
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Кто станет чемпионом России?
Надеюсь, что «Спартак». Потому что людям нужны положительные эмоции. Так уж получилось, что наш спорт везде приговорили, дисквалифицируют за допинг, не допускают к соревнованиям и так далее. Нужна же людям
Но если бы «Спартак» сейчас отставал на столько же, я все равно сказал бы то, что сказал. Мне бы этого очень хотелось именно сейчас, при нынешних обстоятельствах — когда толком никто не может понять, почему «Спартак» начал выигрывать, за счет чего, на чем построена его игра. Это не объяснит ни я, ни Бубнов, ни вы, и ни весь «Советский спорт». Ну почему Глушаков лупил всю жизнь по воротам, а попадать начал только сейчас? На самом деле игра «Спартака» и его успехи построены на законах физики — видимо, в другую точку мяча начал попадать.
Кто выиграет Кубок России?
Мне это глубоко безразлично — кто выиграет Кубок России. Просто вообще все равно! Я даже и начинать размышлять на эту тему не хочу. К этому турниру я был всегда глубоко равнодушен. Пусть выиграет сильнейший, все достойны: «Локомотив», «Краснодар», «Рубин», «Уфа»… Главное, был бы красивый футбол.
Какие команды сыграют в финале Лиги чемпионов и кто в итоге победит?
На свете есть всего четыре команды, которые могут выиграть Лигу чемпионов: три ведущих испанских клуба плюс «Бавария» Мюнхен. Если выиграет
Лично мне хочется, чтобы выиграл «Атлетико» Мадрид. Почему?
«Валенсия» доходила до финала — не выиграла, «Атлетико» три раза играл в финале — не получилось. «Севилья» раз за разом выигрывает Кубок УЕФА, то бишь Лигу Европы. Я хочу, чтобы еще одна команда Испании выиграла Лигу чемпионов. Для меня это важнейшая страсть на ближайшие пять лет. Вроде может получиться — «Бавария» не очень вразумительна в последнее время, но у нее все равно большой запас класса.
Как сборная России выступит на Кубке конфедераций в 2017-м? Выйдет из группы, дойдет до финала?
В Новый год и во время всех этих бесконечных праздников очень важно сохранять трезвую голову. Чего сейчас гадать, если вообще пока до конца не ясно, сыграет ли Россия в Кубке конфедераций. Если сыграет — это само по себе будет большим успехом. Как и выход из группы. Она вроде проходная (Новая Зеландия, Португалия, Мексика), всех мы
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