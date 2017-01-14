Василий Уткин: Надеюсь, чемпионом станет «Спартак»

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Кто станет чемпионом России?

Надеюсь, что «Спартак». Потому что людям нужны положительные эмоции. Так уж получилось, что наш спорт везде приговорили, дисквалифицируют за допинг, не допускают к соревнованиям и так далее. Нужна же людям какая-то радость. Поэтому так важно, чтобы именно «Спартак» стал, наконец, чемпионом — это осчастливит столько народа! Хотя пять очков форы — это не так много.

Но если бы «Спартак» сейчас отставал на столько же, я все равно сказал бы то, что сказал. Мне бы этого очень хотелось именно сейчас, при нынешних обстоятельствах — когда толком никто не может понять, почему «Спартак» начал выигрывать, за счет чего, на чем построена его игра. Это не объяснит ни я, ни Бубнов, ни вы, и ни весь «Советский спорт». Ну почему Глушаков лупил всю жизнь по воротам, а попадать начал только сейчас? На самом деле игра «Спартака» и его успехи построены на законах физики — видимо, в другую точку мяча начал попадать.

Кто выиграет Кубок России?

Мне это глубоко безразлично — кто выиграет Кубок России. Просто вообще все равно! Я даже и начинать размышлять на эту тему не хочу. К этому турниру я был всегда глубоко равнодушен. Пусть выиграет сильнейший, все достойны: «Локомотив», «Краснодар», «Рубин», «Уфа»… Главное, был бы красивый футбол.

Какие команды сыграют в финале Лиги чемпионов и кто в итоге победит?

На свете есть всего четыре команды, которые могут выиграть Лигу чемпионов: три ведущих испанских клуба плюс «Бавария» Мюнхен. Если выиграет кто-то другой, это будет огромная сенсация.

Лично мне хочется, чтобы выиграл «Атлетико» Мадрид. Почему? Во-первых, «Атлетико» это сегодня по силам. А во-вторых, что самое главное в моей мотивации, это большая историческая несправедливость, что в Испании такой грандиозный клубный футбол, такой сильный чемпионат, а Лигу чемпионов выигрывали до сих пор только две команды — «Реал» и «Барселона». На двоих шестнадцать раз!

«Валенсия» доходила до финала — не выиграла, «Атлетико» три раза играл в финале — не получилось. «Севилья» раз за разом выигрывает Кубок УЕФА, то бишь Лигу Европы. Я хочу, чтобы еще одна команда Испании выиграла Лигу чемпионов. Для меня это важнейшая страсть на ближайшие пять лет. Вроде может получиться — «Бавария» не очень вразумительна в последнее время, но у нее все равно большой запас класса.

Как сборная России выступит на Кубке конфедераций в 2017-м? Выйдет из группы, дойдет до финала?