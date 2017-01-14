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14 января 2017, 10:28 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Украинский полузащитник Дедечко: В России ко мне отличное отношение

Украинский полузащитник Денис Дедечко опроверг слухи о том, что он не хочет продолжать карьеру в России.

Украинский полузащитник Денис <span class=error>Дедечко</span> опроверг слухи о том что он не хочет продолжать карьеру в России. Увеличить
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Первую половину текущего сезона футболист провёл в хабаровском СКА, а зимой прибыл на просмотр в «Анжи» и отправился с командой на сбор в Белек (Турция).

«Я много лет играю в российских командах. Ко мне в этой стране отличное отношение. На данный момент я имею конкретное предложение из одного российского клуба Премьер-лиги. Зимнюю подготовку начну с этой командой. Считаю, что способен играть в любом клубе элитного дивизиона и помогать коллективу решать поставленные перед ним задачи», — приводит слова Дедечко Footboom.

Анжи
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