Украинский полузащитник Дедечко: В России ко мне отличное отношение

Первую половину текущего сезона футболист провёл в хабаровском СКА, а зимой прибыл на просмотр в «Анжи» и отправился с командой на сбор в Белек (Турция).



«Я много лет играю в российских командах. Ко мне в этой стране отличное отношение. На данный момент я имею конкретное предложение из одного российского клуба Премьер-лиги. Зимнюю подготовку начну с этой командой. Считаю, что способен играть в любом клубе элитного дивизиона и помогать коллективу решать поставленные перед ним задачи», — приводит слова Дедечко Footboom.