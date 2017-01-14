Украинский полузащитник Дедечко: В России ко мне отличное отношение
Украинский полузащитник Денис Дедечко опроверг слухи о том, что он не хочет продолжать карьеру в России.
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Первую половину текущего сезона футболист провёл в хабаровском СКА, а зимой прибыл на просмотр в «Анжи» и отправился с командой на сбор в Белек (Турция).
«Я много лет играю в российских командах. Ко мне в этой стране отличное отношение. На данный момент я имею конкретное предложение из одного российского клуба
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