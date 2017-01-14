Жена Нобоа ответила на нападки болельщиков: Мне жаль вас
Жена полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа, Ольга, прокомментировал нападки со стороны болельщиков.
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Связаны они с возможным переходом 31-летнего эквадорца в «Зенит».
На своей странице в «Инстаграме» Ольга
«Я не буду писать о том, как горжусь своим мужем, какой он замечательный игрок и лучший в мире отец. Мой ответ: мне жаль вас. Ведь вам остаётся лишь одно унылое занятие в этой жизни — лить дерьмо, пытаясь забрызгать всё вокруг. Увы, в дерьме лишь только вы. И даже здесь вы не добились успеха!» — написала супруга футболиста «Ростова».
Ранее в СМИ появилась информация, что 31-летний Нобоа уже контактировал с представителями «Зенита» по поводу возможного перехода.
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