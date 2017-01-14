«Зовите меня Гаттузо». Все о новичке «Арсенала» Бурчану и его супер-«агентше»

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В российском футболе еще одно новое лицо: в пятницу поздно вечером в холле турецкого отеля контракт с тульским «Арсеналом» подписал румын Александру Бурчану.

Соглашение «канониров» с 31-летним опорником рассчитано на 1,5 года с возможностью продления еще на год. Днем один из румынских сайтов сообщил, что Бурчану будет зарабатывать в Туле 45 тысяч евро в месяц. Однако, по данным «СЭ», эта сумма преувеличена примерно вдвое. Посредником и переводчиком в переговорах выступил Сергей Даду — молдавский экс-форвард «Алании» и ЦСКА.

«Арсеналу» игрок достался бесплатно: с 1 января он числился свободным агентом. А до этого выступал за «Стяуа», в составе которого становился чемпионом Румынии в 2013, 2014 и 2015 году, играл в групповом турнире Лиги чемпионов против «Челси» и «Шальке».

В феврале 2014-го Бурчану перешел в «Трабзонспор». Тот период можно назвать пиком карьеры хавбека, который регулярно вызывался в сборную Румынии. Всего он провел за национальную команду 26 матчей, в том числе был одним из ключевых игроков в отборе к ЧМ-2014 (тогда румыны в стыках отдали путевку в Бразилию грекам).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Все последние новости из <a href="https://twitter.com/pfc_arsenal">@pfc_arsenal</a> <a href="https://t.co/tqMqByf81Y">https://t.co/tqMqByf81Y</a> <a href="https://t.co/FEoqByw4au">pic.twitter.com/FEoqByw4au</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/819648735701598208">12 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Однако летом 2014-го игрок получил серьезную травму на сборе «Трабзонспора» в Австрии и надолго выбыл из строя. А когда восстановился, то выяснилось, что клуб уже заявил допустимый максимум легионеров. И Бурчану вернулся в «Стяуа» — сначала на правах аренды, а затем окончательно.

При этом в сборную он с тех пор не вызывался. А минувшей осенью бухарестский клуб решил не продлевать с ним контракт.

В расположение «Арсенала» Бурчану прибыл утром 12 января, с тех пор команда провела уже три тренировки. Однако ни в одной из них румын участия не принимал. Так он решил показать, что цену себе знает: «Игрокам с таким большим опытом просмотры не устраивают. Вот подпишем контракт — тогда и выйду на поле».

Переговоры затянулись почти до полуночи. Днем румын прошел медосмотр, который не выявил явных проблем, однако туляки решили подстраховаться и отправили результаты на проверку в Москву и Германию. Кроме того, неоднократно выставляла новые требования агент Бурчану. Но о ней чуть позже… В итоге все нюансы уладили. С субботы футболист приступит к работе под руководством Сергея Кирьякова.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Бурчану и Кирьяков <a href="https://t.co/NMulNkloUz">pic.twitter.com/NMulNkloUz</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/820013762044461056">13 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Мне нужно только здоровье! Если оно будет, все получится, — сказал Бурчану, пожимая руку главному тренеру.

Бурчану в свое время часто сравнивали с Дженнаро Гаттузо. За такой же рост (177 см), а главное — за такую же жесткость на поле и волевой характер, закаленный испытаниями на заре карьеры. Ведь на серьезный уровень Бурчану вышел довольно поздно: в 23 года он все еще прозябал в клубе низшего дивизиона из родного Галаца, зарабатывал копейки и был в шаге от того, чтобы бросить футбол, но в последний момент зацепился за шанс и закрепился в главном клубе города — «Оцелуле».

— Мы просматриваем много игроков, но именно по Бурчану Сергей Кирьяков сразу однозначно сказал, что этот игрок ему нужен, — отметил главный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов. — Привлек быстротой принятия решений, игрой вперед. По зарплате никаких завышенных требований у игрока не было. Со здоровьем у него все нормально. Старые болячки есть у всех игроков, но мы получили от врачей положительное заключение.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Переговоры <a href="https://twitter.com/pfc_arsenal">@pfc_arsenal</a> с рымыном Бурчану затянулись. Его агент Ана Мария Продан постоянно требует что-то новое. Жесткая тетя... <a href="https://t.co/kr54pUgrSg">pic.twitter.com/kr54pUgrSg</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/820008059653255168">13 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

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Отдельного рассказа заслуживает агент Бурчану. Вернее, «агентша». Ана Мария Продан привлекла внимание персонала туляков еще по дороге из аэропорта в гостиницу. Дама, надо сказать, очень яркая, хоть уже и не юная. Введите ее имя и фамилию в Google и сами убедитесь….

Продан — официальный агент ФИФА. Несколько лет она неизменно признается в Румынии лучшим футбольным агентом года. Ведет дела многих ведущих румынских игроков и тренеров. В частности, была агентом Адриана Муту, который завершил карьеру несколько месяцев назад.

При этом по совместительству Продан модель и популярная телеведущая. Футбол и шоу-бизнес — гремучая смесь. И неудивительно, что вокруг Аны Мирии всегда много шумихи. Ее первым мужем был баскетболист Тибериу Думитреску, а сейчас ее супруг… главный тренер «Стяуа» Лауренциу Регекампф. Само собой, многие усматривают в этом конфликт интересов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Скоро на <a href="https://twitter.com/sportexpress">@sportexpress</a> подробности необычных переговоров "Арсенала" с румыном и там же про эту адскую дамочку. <a href="https://t.co/WTcd0K5xgi">pic.twitter.com/WTcd0K5xgi</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/820009466947059712">13 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Стоит начать искать в интернете информацию о Продан, как натыкаешься на сегодняшнюю (!) новость о скандале: известный в прошлом игрок сборной Румынии, а ныне тренер Иорел Ганя публично обвинил агентшу в целенаправленном развале целого ряда команд, включая «Стяуа». Мол, она всюду «впаривает своих клиентов», получая прибыль и сговариваясь с президентами, однако потом ее футболисты толком не играют. А заодно добавил, что Продан состоит в интимной связи с новым наставником клуба «Конкордия».

— Я сейчас в Турции, подписываю контракт, поэтому не в курсе всех деталей, — ответила Продан через румынскую прессу. — Но как только вернусь, обсужу ситуацию с адвокатом. Не исключаю судебного разбирательства.

Такая вот горячая бизнес-леди.

Филипп ПАПЕНКОВ

из Белека.