«Зовите меня Гаттузо». Все о новичке «Арсенала» Бурчану и его супер-«агентше»
В пятницу вечером «Арсенал» подписал контракт с 31-летним румынским опорником Александру Бурчану. Спецкор «СЭ» — об игроке, который приехал в Турцию со своей колоритной представительницей. Переговоры шли сложно….
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В российском футболе еще одно новое лицо: в пятницу поздно вечером в холле турецкого отеля контракт с тульским «Арсеналом» подписал румын Александру Бурчану.
Соглашение «канониров» с 31-летним опорником рассчитано на 1,5 года с возможностью продления еще на год. Днем один из румынских сайтов сообщил, что Бурчану будет зарабатывать в Туле 45 тысяч евро в месяц. Однако, по данным «СЭ», эта сумма преувеличена примерно вдвое. Посредником и переводчиком в переговорах выступил Сергей Даду — молдавский
«Арсеналу» игрок достался бесплатно: с 1 января он числился свободным агентом. А до этого выступал за «Стяуа», в составе которого становился чемпионом Румынии в 2013, 2014 и 2015 году, играл в групповом турнире Лиги чемпионов против «Челси» и «Шальке».
В феврале 2014-го Бурчану перешел в «Трабзонспор». Тот период можно назвать пиком карьеры хавбека, который регулярно вызывался в сборную Румынии. Всего он провел за национальную команду 26 матчей, в том числе был одним из ключевых игроков в отборе к ЧМ-2014 (тогда румыны в стыках отдали путевку в Бразилию грекам).
Однако летом 2014-го игрок получил серьезную травму на сборе «Трабзонспора» в Австрии и надолго выбыл из строя. А когда восстановился, то выяснилось, что клуб уже заявил допустимый максимум легионеров. И Бурчану вернулся в «Стяуа» — сначала на правах аренды, а затем окончательно.
При этом в сборную он с тех пор не вызывался. А минувшей осенью бухарестский клуб решил не продлевать с ним контракт.
В расположение «Арсенала» Бурчану прибыл утром 12 января, с тех пор команда провела уже три тренировки. Однако ни в одной из них румын участия не принимал. Так он решил показать, что цену себе знает: «Игрокам с таким большим опытом просмотры не устраивают. Вот подпишем контракт — тогда и выйду на поле».
Переговоры затянулись почти до полуночи. Днем румын прошел медосмотр, который не выявил явных проблем, однако туляки решили подстраховаться и отправили результаты на проверку в Москву и Германию. Кроме того, неоднократно выставляла новые требования агент Бурчану. Но о ней чуть позже… В итоге все нюансы уладили. С субботы футболист приступит к работе под руководством Сергея Кирьякова.
— Мне нужно только здоровье! Если оно будет, все получится, — сказал Бурчану, пожимая руку главному тренеру.
Бурчану в свое время часто сравнивали с Дженнаро Гаттузо. За такой же рост (177 см), а главное — за такую же жесткость на поле и волевой характер, закаленный испытаниями на заре карьеры. Ведь на серьезный уровень Бурчану вышел довольно поздно: в 23 года он все еще прозябал в клубе низшего дивизиона из родного Галаца, зарабатывал копейки и был в шаге от того, чтобы бросить футбол, но в последний момент зацепился за шанс и закрепился в главном клубе города — «Оцелуле».
— Мы просматриваем много игроков, но именно по Бурчану Сергей Кирьяков сразу однозначно сказал, что этот игрок ему нужен, — отметил главный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов. — Привлек быстротой принятия решений, игрой вперед. По зарплате никаких завышенных требований у игрока не было. Со здоровьем у него все нормально. Старые болячки есть у всех игроков, но мы получили от врачей положительное заключение.
***
Отдельного рассказа заслуживает агент Бурчану. Вернее, «агентша». Ана Мария Продан привлекла внимание персонала туляков еще по дороге из аэропорта в гостиницу. Дама, надо сказать, очень яркая, хоть уже и не юная. Введите ее имя и фамилию в Google и сами убедитесь….
Продан — официальный агент ФИФА. Несколько лет она неизменно признается в Румынии лучшим футбольным агентом года. Ведет дела многих ведущих румынских игроков и тренеров. В частности, была агентом Адриана Муту, который завершил карьеру несколько месяцев назад.
При этом по совместительству Продан модель и популярная телеведущая. Футбол и
Стоит начать искать в интернете информацию о Продан, как натыкаешься на сегодняшнюю (!) новость о скандале: известный в прошлом игрок сборной Румынии, а ныне тренер Иорел Ганя публично обвинил агентшу в целенаправленном развале целого ряда команд, включая «Стяуа». Мол, она всюду «впаривает своих клиентов», получая прибыль и сговариваясь с президентами, однако потом ее футболисты толком не играют. А заодно добавил, что Продан состоит в интимной связи с новым наставником клуба «Конкордия».
— Я сейчас в Турции, подписываю контракт, поэтому не в курсе всех деталей, — ответила Продан через румынскую прессу. — Но как только вернусь, обсужу ситуацию с адвокатом. Не исключаю судебного разбирательства.
Такая вот горячая
Филипп ПАПЕНКОВ
из Белека.
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