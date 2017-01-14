«Луиз Адриану не из тех бразильцев, кто нарушает режим»

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— Луиз Адриану переходит в «Спартак». Стал ли для вас этот транфсер неожиданным?

— Нет. Если год назад бразилец уже одной ногой был в Китае, то почему бы ему не оказаться сейчас в чемпионате России, который точно по уровню выше?

— Кстати, а почему тогда Луиз Адриану вернулся в «Милан», хотя все уже проводили его в Поднебесную?

— Когда он туда прилетел, то вдруг выяснил, что все обо всем договорились, только вот китайцы забыли одну «мелочь»: не установили сумму личного контракта с самим Луизом. Нападающий этого не понял и вернулся в Милан.

— А сколько форвард стоил год назад?

— Кажется, речь шла о сумме около 12 миллионов евро. А покупали его за несколько месяцев до этого у «Шахтера» где-то за 8 миллионов. Так что для «Милана», у которого в последние годы есть проблемы с бюджетом, это стало бы хорошей сделкой.

— Но сегодня, если верить итальянским СМИ, Луиз Адриану достанется «Спартаку» чуть ли не бесплатно! Это как футболист умудрился так подешеветь всего за год?!

— Вы утрируете. Бразилец как был хорошим нападающим, так им и остался. Ему не повезло, что он попал в «Милан» в такой непростой для нашего клуба момент — переходный период, с деньгами есть проблемы, да еще при Адриану успел смениться тренер. Винченцо Монтелла в линии атаки делает ставку на других игроков. В частности, выстрелил Лападула, который сейчас высоко котируется. «Милан» делает в нынешних условиях ставку на молодых итальянцев и на людей с умеренной зарплатой. А Луиз Адриану — иностранец с большой. И клуб сегодня выгодно расстаться с ним даже за бесценок, зато выйдет очень приличная экономия на зарплате.

Да, «Спартак», возможно, ничего не заплатит, но мы-то сохраним не менее 20 миллионов евро с учетом чистых выплат форварду и налогов с них. Так что это экономика, а не падение стоимости Луиза Адриану.

— И все же: почему он так и не стал игроком стартового состава?

— Ну не всем же иностранцам быть звездами в «Милане»! Значит, не получилось. Серия А — сложный турнир, заиграть в нем дано далеко не всем. Чтобы стать у нас звездой, много чего должно сложиться. У Луиза вот не получилось. Но это не говорит о его слабости. Нынешний «Милан» переживает сложные времена, и, возможно, Луизу Адриану просто не повезло. Его футбольные характеристики могли бы выстрелить в иных условиях, а тут не сработали. Где-то ему не повезло, где-то не хватило стабильности, где-то доверия. Такое бывает.

— Проблемы со здоровьем или с режимом ему не мешали?

— Насколько знаю, нет. Уверен, что с этим у него все в порядке. И могу точно сказать, что он настоящий профессионал в тренировочном процессе. Я не слышал, чтобы к нему были какие-то претензии со стороны клуба. Луиз Адриану — не из тех бразильцев, кто грешит нарушениями режима. Да и Массимо Каррера прекрасно знает серию А, так что точно навел все справки заранее! Я слышал, что Луиз Адриану — его осознанный и приоритетный выбор, а не какой-то запасной вариант.

— Чем бразилец может пригодиться нынешнему «Спартаку», который впервые за последние 15 лет имеет реальный шанс выиграть чемпионат России?

— Бразилец — хороший нападающий с богатым опытом выступлений в Лиге чемпионов и в национальном первенстве, похожем на российское. Насколько понимаю, Луиз говорит по-русски. Ему знаком ваш менталитет, его вряд ли пугают погодные условия. Иными словами, нападающий изначально во многом адаптирован к условиям, к которым другим легионерам в России нужно привыкать месяцами. С учетом того, что «Спартаку» предстоит решать судьбу золотых медалей за три неполных месяца — значит, времени на раскачку нет — вопрос быстрой адаптации новичка очень важен.

— Если брать игровые качества, то чем Луиз Адриану хорош в первую очередь?

— Я тут перед нашим разговором попросил своих сотрудников сделать статистические выкладки по Луизу Адриану в «Милане». Мы сравнивали средние показатели бразильца с аналогичными среди форвардов серии А по тем или иным параметрам. Так вот. Например, в процентном отношении точность его ударов составляет 44,4, тогда как средний показатель по всему турниру — 38,7. Процент реализации голевых моментов у него 42,9 на фоне среднего показателя в 28,2!

Процент невынужденных потерь мяча у него ниже на четыре пункта, чем в среднем по серии А, а процент точных передач — 59,6 против 52,3. Я, конечно, слышал, что в России сейчас больше уважают чемпионаты Англии и Испании, а к Италии отношение стало скептическим, но поверьте, серия А как была, так и остается одним из сильнейших и сложнейших турниров в мировом футболе. Так что показатели Луиза Адриану я воспринимал бы серьезно! Уверен, что это усиление для «Спартака» и хорошее приобретение для РФПЛ в целом.

— Бразилец более эффективен при схеме с одним форвардом или с двумя?

— Кто там в «Спартаке» задает тон в атаке? Квинси Промес? В связке с таким исполнителем Луиз Адриану может принести много пользы! А вообще он хорош и в паре, и в одиночестве на острие. Главное, чтобы на него много играли партнеры, тогда точно выйдет толк. Ведь такой форвард, как Луиз Адриану, очень зависим от партнеров, сам всех проблем команды не решает — что есть, то есть.

Бразилец прекрасно играет головой и хорош в ближнем бою, да и в жадности до передач не замечен. Повторяю, что в моем понимании это очень хорошее приобретение для «Спартака». Тем более мотивация у Луиза Адриану сейчас на самом высоком уровне — на фоне недостаточной практики в последнее время.

— А не может ли, наоборот, выйти боком «Спартаку» ее отсутствие — не надломило ли это футболиста, не лишило ли уверенности в своих силах?

— Бразилец не производит впечатления подавленного человека. Ни я, ни мои коллеги этого не заметили.

— Если верить вашему оптимизму, болельщики красно-белых должны радоваться: их клуб сделал весомое приобретение.