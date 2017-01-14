Владимир Габулов: В клубе никто даже мысли не допускает, что «Арсенал» вылетит

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«ДЕПОРТИВО»

— В июне у вас закончился контракт с «Динамо». Почему поиск нового клуба настолько затянулся?

— Предложения были, в том числе из премьер-лиги. Не договорились.

— Но почему?

— Уже нет смысла возвращаться к этой теме. Сегодня я игрок «Арсенала».

— Летом ходили слухи про интерес «Депортиво». Имели под собой основания?

— Да. Но все ограничилось разговорами, никакой конкретики. Я не драматизировал, когда понял, что пропущу первую половину сезона. Честно, пауза пошла на пользу. Проанализировал свою игру, восстановился психологически. Взял время для разгона.

— С дублем ЦСКА долго поддерживали форму?

— Больше месяца. В подготовительный период и на старте чемпионата график команды позволял. Но помимо молодежного первенства она участвует в Юношеской лиге УЕФА. Когда начались матчи через два дня на третий, я стал заниматься по индивидуальной программе.

— Как?

— Ходил в фитнес-клуб. Когда в Москве выпал снег, улетел в родной Моздок. Там потеплее, каждый день с друзьями играл в футбол плюс выполнял много беговой и прыжковой работы. Затем с Георгием, младшим братом, отправились в Кисловодск.

— Попить нарзанчику?

— Нас в санатории больше интересовали грязевые ванны. Очень полезная штука для профилактики травм связок и мышц. Еще по горам бегали. Так что с весом у меня порядок.

БРАТ

— Брат остается в «Оренбурге»?

— Сейчас для него главное — полностью восстановиться после травмы. Дальше будет видно. Контракт с «Оренбургом» подписал в августе, но вступит он в силу, как только Георгий начнет тренироваться в общей группе.

— Что за травма?

— В клинике доктора Айхорна неудачно прооперировали мениск. Возникло осложнение. Прилетел на повторное обследование, но Айхорн твердил: «Все нормально, закачивай ногу». Время шло — колено продолжало болеть. В итоге два дня назад снова лег на операцию.

— Где?

— Уже в Москве. Почистили колено, удалили кусочки мениска, которые Айхорн почему-то не убрал. Надеюсь, через две-три недели брат наконец приступит к тренировкам.

— Вы с Айхорном пересекались?

— Один раз. В прошлом году был с «Динамо» на сборах, повредил колено. Поехал на обследование к Айхорну. Он сказал, что можно обойтись без операции, расписал курс лечения. Я быстро вернулся в строй. Знаю, что это хирург с мировым именем, многих футболистов лечил. Но у каждого доктора, наверное, бывают неудачи. Печально, что это произошло именно с братом.

— Кирилл Комбаров подписал контракт с «Арсеналом» на полтора года. А вы?

— На два с половиной.

— В договоре есть пункт на случай вылета в ФНЛ?

— Да в клубе никто даже мысли не допускает, что «Арсенал» вылетит! Уверен, ситуацию выправим и порадуем тульских болельщиков хорошей игрой.

— Любой переход — это сомнения…

— Учитывая, что полсезона пропустил, над предложением «Арсенала» размышлял недолго. Мне 33, но желание играть в футбол по-прежнему огромное.

ЧАНОВ

— Вячеслава Чанова позвали в Тулу по вашей наводке?

— Нет. Это инициатива руководства. Но мой переход в «Арсенал», думаю, повлиял на решение Вячеслава Викторовича.

— Когда он прилетит в Турцию?

— Со дня на день. Пока же с нами работает Валерий Чижов.

— Вы разных тренеров вратарей повидали. Кто для вас в этом деле номер один?

— Отвечу так: все представители нашей вратарской школы. Они выделяются и, на мой взгляд, превосходят зарубежных коллег.

— В чем?

— В системе подготовки. Лучше чувствуют состояние вратаря. Надо ведь не просто мячик бить то влево, то вправо. Тут еще важна психология, общение, миллион других нюансов. На тренировках нужно заряжаться позитивом и положительными эмоциями. Особняком в этой профессии для меня стоят Чанов и Николай Павлович Гонтарь. Мэтры! Из молодых отмечу Гинтараса Стауче, с которым работать в «Динамо» было очень интересно. Я многому у него научился.

— Может, в сборной еще с ним поработаете.

— Я не теряю надежды вернуться в сборную. Но сейчас моя задача — сконцентрироваться на «Арсенале», поскорее набрать кондиции и двигаться вперед. Шаг за шагом.

— Футболистам «Спартака» на первый сбор в Эмираты разрешили взять жен и детей. В «Арсенале» это практикуется?

— Нет. В «Динамо» некоторые тренеры позволяли. Но мне легче, когда от работы никто не отвлекает. Лишь раз жена с сыном приезжали на сбор в Турцию, поселились в соседнем отеле. Были школьные каникулы, вот и подумал — пусть ребенок на солнышке погреется.

— Новый год где встречали?

— В Дубае. Это семейный праздник, обычно дома отмечаем. А тут для разнообразия решили в теплые края рвануть. Младшая дочь сразу простудилась, поднялась температура. Всю новогоднюю ночь провели в номере, не отходили от ее кровати.

— Как вы должны прожить 2017-й, чтоб в конце сказать: «Это был хороший год»?

— Самое главное — чтоб близкие были здоровы. Если говорить о футболе, то хочется реализовать себя на сто процентов и максимально помогать команде. Ну и, конечно, обойтись без травм.