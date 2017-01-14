Источник: Луис Адриано в понедельник подпишет контракт со «Спартаком»
МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Бразильский нападающий Луис Адриано в понедельник, 16 января, подпишет контракт сроком на 3,5 года с московским футбольным клубом «Спартак». Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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«Луис Адриано уже прошел медосмотр. Контракт сроком на 3,5 года будет подписан в понедельник», — сообщил источник.
Таким образом, 29-летний бразилец 18 января отправится со «Спартаком» на первый зимний сбор в ОАЭ.
Луис Адриано с 2015 года выступал за итальянский «Милан», в текущем сезоне он провел за клуб семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.
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