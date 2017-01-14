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14 января 2017, 0:43 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Тульский «Арсенал» подтвердил переход румынского футболиста Бурчану из «Стяуа»

МОСКВА, 14 янв — Р-Спорт. Тульский «Арсенал» пополнился румынским полузащитником Александру Бурчану из «Стяуа», сообщается на официальном сайте российского футбольного клуба.

Бурчану на правах свободного агента заключил с «Арсеналом» контракт по схеме «1,5+1». Ранее в СМИ сообщалось, что 31-летний полузащитник ежемесячно будет получать в тульском клубе 45 тысяч евро.

В активе Бурчану значатся 26 матчей в составе сборной Румынии. В нынешнем сезоне футболист сыграл 27 встреч за «Стяуа».

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