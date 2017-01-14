Тульский «Арсенал» подтвердил переход румынского футболиста Бурчану из «Стяуа»
МОСКВА, 14 янв —
Р-Спорт. Тульский «Арсенал» пополнился румынским полузащитником Александру Бурчану из «Стяуа», сообщается на официальном сайте российского футбольного клуба.
Бурчану на правах свободного агента заключил с «Арсеналом» контракт по схеме «1,5+1». Ранее в СМИ сообщалось, что 31-летний полузащитник ежемесячно будет получать в тульском клубе 45 тысяч евро.
В активе Бурчану значатся 26 матчей в составе сборной Румынии. В нынешнем сезоне футболист сыграл 27 встреч за «Стяуа».
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