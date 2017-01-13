Непомнящий: Не совсем понимаю, как Молло впишется в структуру «Зенита»

«Молло — очень интересный игрок, только я не совсем понимаю, как он сейчас впишется в структуру «Зенита».



Француз индивидуально силён, но не знаю, как его будут использовать и как у него с лидерскими качествами. Если Халк брал на себя игру, то никто ничего не мог с ним сделать. Молло немного другой. Если он возьмёт на себя смелость играть в тот футбол, который показывал в Самаре, это будет интересное приобретение.

На самом деле и «Зенит-2», и «Спартак-2″ в своих составах имеют игроков, которые готовы быть конкурентами. Не знаю, почему их не используют», — заявил Непомнящий.