Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28423268/
13 января 2017, 23:40 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Непомнящий: Не совсем понимаю, как Молло впишется в структуру «Зенита»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий в эфире программы «Все на футбол» прокомментировал переход в «Зенит» из «Крыльев Советов» французского полузащитника Йоана Молло.

«Молло — очень интересный игрок, только я не совсем понимаю, как он сейчас впишется в структуру «Зенита».

Француз индивидуально силён, но не знаю, как его будут использовать и как у него с лидерскими качествами. Если Халк брал на себя игру, то никто ничего не мог с ним сделать. Молло немного другой. Если он возьмёт на себя смелость играть в тот футбол, который показывал в Самаре, это будет интересное приобретение.

На самом деле и «Зенит-2», и «Спартак-2″ в своих составах имеют игроков, которые готовы быть конкурентами. Не знаю, почему их не используют», — заявил Непомнящий.

Крылья Советов
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Гаджибеков: По воле Всевышнего я ещё сыграю за «Анжи»

Бывший капитан «Анжи» Али Гаджибеков, сегодня подписавший контракт с «Крыльями Советов», рассказал о причинах своего решения покинуть махачкалинский клуб. 27-летний Гаджибеков является воспитанником «Анжи» и выступал за основную команду махачкалинцев с 2006 года. На его счету 196 матчей за клуб из Дагестана в различных турнирах.
Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России