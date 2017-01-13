Гаджибеков: По воле Всевышнего я ещё сыграю за «Анжи»

«Несколько раз в течение последних лет получал приглашения различных клубов. Всегда отвечал отказом. Но любому футболисту хочется попробовать себя в другой атмосфере, в другой команде. Профессия футболиста подразумевает переходы, переезды. Просто так совпало, что я перешёл в другой клуб тогда, когда в «Анжи» перемены. Меня не пугали нынешние изменения в «Анжи», мне захотелось изменений в своей жизни и карьере. Карьера профессионального футболиста не такая длинная, больше момент может не представиться. Был интерес со стороны нескольких клубов, но «Крылья Советов» были настойчивы и говорили предметно.



Решение далось мне непросто. И вопрос точно не в финансах, как многие думают. В «Крыльях Советов» в этом смысле пошёл на понижение по сравнению с тем, что у меня было. Надеюсь, настоящие болельщики меня поймут. Хочу поблагодарить их за преданность, за то, что были с командой не только в хорошие, но и в трудные времена. Отдельно хочу поблагодарить тех, кто болел лично за меня, кто всегда поддерживал и продолжает поддерживать. Это даёт мне больший стимул быть сильнее и развиваться как футболисту.

Отдельное спасибо Сулейману Керимову за его большое и доброе сердце. За тот праздник, который он подарил Дагестану, и за всё то, что продолжает делать для республики. Также благодарю всех сотрудников ФК «Анжи», с которыми мне довелось поработать за 10 лет, что я был в клубе. Пусть Всевышний дарует вам крепкое здоровье, больше добра в сердцах и терпения! И по воле Всевышнего я ещё сыграю в футболке «Анжи», — приводит слова Гаджибекова пресс-служба махачкалинского клуба.