«Томь» перенесла сборы из-за проблем с билетами

Изначально было запланировано, что тренировочный сбор пройдет с 20 января по 4 февраля. Теперь томичи должны вылететь в Турцию 23 января, сбор продлится до 7 февраля.

Контрольные матчи пройдут 29 января, 31 января, 3 февраля и 6 февраля. Соперники будут определены позднее.

После первой половины чемпионата России «Томь» замыкает турнирную таблицу с девятью очками на счету.