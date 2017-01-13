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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28422910/
13 января 2017, 22:46 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

«Томь» перенесла сборы из-за проблем с билетами

Из-за проблем с приобретением билетов изменились сроки проведения первого сбора «Томи».

Изначально было запланировано, что тренировочный сбор пройдет с 20 января по 4 февраля. Теперь томичи должны вылететь в Турцию 23 января, сбор продлится до 7 февраля.

Контрольные матчи пройдут 29 января, 31 января, 3 февраля и 6 февраля. Соперники будут определены позднее.

После первой половины чемпионата России «Томь» замыкает турнирную таблицу с девятью очками на счету.

Томь
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