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13 января 2017, 21:34 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Спартак», «Локомотив» и «Рубин» сыграют с хорватским «Осиеком» на сборах в Испании

МОСКВА, 13 янв — Р-Спорт. Московские «Спартак», «Локомотив» и казанский «Рубин» сыграют с «Осиеком» на сборах в Испании, сообщается на официальном сайте хорватского футбольного клуба.

В Испании «Осиек» 29 января сыграет с «Локомотивом», 4 февраля — с «Рубином», 10 февраля — со «Спартаком».

«Осиек» после 20 туров занимает третье место в чемпионате Хорватии.

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