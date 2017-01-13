«Спартак», «Локомотив» и «Рубин» сыграют с хорватским «Осиеком» на сборах в Испании
МОСКВА, 13 янв —
Р-Спорт. Московские «Спартак», «Локомотив» и казанский «Рубин» сыграют с «Осиеком» на сборах в Испании, сообщается на официальном сайте хорватского футбольного клуба.
В Испании «Осиек» 29 января сыграет с «Локомотивом», 4 февраля — с «Рубином», 10 февраля — со «Спартаком».
«Осиек» после 20 туров занимает третье место в чемпионате Хорватии.
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