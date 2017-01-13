Геннадий Орлов: «Зенит» ищет дорогого защитника
Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что «Зенит» ищет дорогого защитника, а также прокомментировал новость о том, что питерцы хотят приобрести российского игрока «Бенфики» Виталия Лысцова, который на правах аренды выступает за «Тонделу».
«Ломбертс хочет уйти из «Зенита»? Как говорится, он уже едет с ярмарки. Возраст, травмы и всё прочее. Нам нужен центральный защитник. И его ищут, без сомнений. Ищут дорогого защитника. Хотя защитники, в
Пишут, что «Зенит» хочет купить Лысцова? «Зенит» собирает всех способных, и это можно понять. Он еще молодой. Сегодня он «Зениту» не нужен, но завтра может быть нужен. Лысцов может вырасти, если будет тренироваться в системе «Зенита».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter