Геннадий Орлов: «Зенит» ищет дорогого защитника

«Ломбертс хочет уйти из «Зенита»? Как говорится, он уже едет с ярмарки. Возраст, травмы и всё прочее. Нам нужен центральный защитник. И его ищут, без сомнений. Ищут дорогого защитника. Хотя защитники, в общем-то, стоят недорого — меньше, чем форварды. Нам сейчас нужны два центральных защитника.

Пишут, что «Зенит» хочет купить Лысцова? «Зенит» собирает всех способных, и это можно понять. Он еще молодой. Сегодня он «Зениту» не нужен, но завтра может быть нужен. Лысцов может вырасти, если будет тренироваться в системе «Зенита». Чем-то же он «Бенфику» привлек. Это перспективный хороший парень. Вопрос в том, что будет дальше, — сказал Орлов.