«Самый высокий рейтинг был у матча между «Спартаком» и ЦСКА. Его посмотрели более 1,4 млн зрителей. Далее идут встречи «Зенит» — «Спартак» и «Ростов» — ЦСКА. Каждый их этих матчей собрал аудиторию более миллиона человек.

Игры «Зенита», ЦСКА и «Спартака» привлекают больше всего зрителей. Однако объективно сравнить их показатели довольно сложно: матчи начинаются постоянно в разное время, а это, безусловно, оказывает влияние на размер аудитории, — приводит слова Лемана ФАН.