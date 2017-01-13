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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28422062/
13 января 2017, 20:16 | Футбол: Премьер-лига | «Газета.Ру»

Трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА посмотрели более 1,4 млн зрителей

Управляющий директор публичной социологической маркетинговой компании Nielsen Sport в Германии, Австрии и Швейцарии Ян Леман рассказал о том, какие матчи сезона-2016/17, показанные на общедоступном телевидении, вызвали наибольший зрительский интерес.

«Самый высокий рейтинг был у матча между «Спартаком» и ЦСКА. Его посмотрели более 1,4 млн зрителей. Далее идут встречи «Зенит» — «Спартак» и «Ростов» — ЦСКА. Каждый их этих матчей собрал аудиторию более миллиона человек.

Игры «Зенита», ЦСКА и «Спартака» привлекают больше всего зрителей. Однако объективно сравнить их показатели довольно сложно: матчи начинаются постоянно в разное время, а это, безусловно, оказывает влияние на размер аудитории, — приводит слова Лемана ФАН.

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