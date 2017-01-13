Эрнани: Меня будут бояться
22-летний бразилец Эрнани — самое громкое на сегодняшний день приобретение «Зенита» в зимнее трансферное окно. На сборе в ОАЭ он дал спецкору «СЭ» первое большое интервью, в котором рассказал о деталях своего перехода, вспомнил детство, пообещал догнать и перегнать «Спартак» и не исключил, что встретит в России свою любовь.
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Я БЕССТРАШНЫЙ? ЭТО ПРАВДА!
— Я — опорник, — рассказывает бразилец о себе. — Поэтому должен часто помогать команде в обороне. Стараюсь делать это по максимуму. Но еще мне очень нравится ходить вперед и забивать. Надеюсь, порадовать этим болельщиков.
— Одна из ваших характеристик — бесстрашный.
— Это правда. Никого и ничего на поле не боюсь. Пусть соперники меня боятся. Думаю, так оно и будет.
— Ваш удар называют пушечным. Тренировали его с детства?
— У каждого есть врожденные качества. Я, например, действительно мощно бью. Когда это понял, стал уделять этому элементу еще больше внимания, чтобы развить навык еще лучше.
— Еще вам в плюс ставят точный длинный пас.
— Наверное, и этот компонент можно назвать моей сильной стороной. Во всяком случае, и над ним стараюсь работать отдельно. Прекрасно понимаю, насколько подобные передачи помогают развивать атаку из глубины поля.
— А недостатки у вас есть?
— (Смеется.) Откровенно слабых сторон не назову. Другое дело, что у каждого из нас может случиться не его день. И потом, ты же играешь не сам с собой — каждый раз против тебя выходит сильный соперник. Эти 11 человек готовы сделать все, чтобы осложнить тебе жизнь. В общем, всякое бывает. В том числе, ситуации, когда получается далеко не все.
ПРИЕХАЛ БОРОТЬСЯ ЗА МЕСТО В СОСТАВЕ, А НЕ НА ЗАМЕНУ ВИТСЕЛЮ
— Вас называют заменой Витселю, который отправился в Китай. Как к этому относитесь?
— С Витселем или без него, в «Зените» очень высокая конкуренция. И я приехал в команду с мыслью о том, что надо бороться за место в составе.
— И все же — вам на руку, что Витсель ушел?
— Каждый человек и футболист ищет то, что для него лучше. Аксель посчитал таким вариантом продолжение карьеры в Китае, его решение нужно уважать. А для меня получилось то, что получилось.
— Вы подписали с «Зенитом» контракт на пять лет…
— Мне всего 22 года, я еще молодой игрок. Но пришел с самыми серьезными намерениями. Хочу достичь определенных целей. И помочь команде творить ее историю.
— Вполне естественно, что сейчас в «Зените» вы больше общаетесь с соотечественниками — Жулиану и Маурисиу. О чем их в первую очередь спрашиваете?
— В основном о рабочих моментах. Само собой, интересовался, в какой футбол здесь играют, каковы требования главного тренера. И, конечно, расспрашиваю о бытовых моментах, касающихся Петербурга. По сравнению со мной Жулиану и Маурисиу здесь уже давно.
— «Тоннель» для новичков оказался не таким страшным, как казалось?
— Понятно, что это командная традиция. Но некоторые удары оказались ощутимыми (Смеется).
— Заметили, от кого досталось больше всех?
— Сейчас посмотрим. (Эрнани достает телефон с записью того, как его прогоняли через тоннель, внимательно ее просматривает, в
— Все удары хороши, но этот, как вы сами видите — особый, — улыбается бразилец, показывая кадр, где ему достается пинок в стиле восточных единоборств от Игоря Смольникова. — Он постарался больше всех.
«ЗЕНИТ» БЫЛ НАСТОЙЧИВЕЕ «ФИОРЕНТИНЫ» И «МОНАКО»
— Как вы узнали об интересе
— Когда впервые об этом заговорил мой агент, то был очень впечатлен и загорелся идеей перехода. Хорошо, что переговоры прошли достаточно гладко.
— Прежний клуб отпустил вас спокойно?
— Первый контакт с представителями «Зенита» случился еще полгода назад. В итоге работа по трансферу проведена очень хорошо. То, что я здесь, это подтверждает. Но удивляться тут особо нечему. Растить игроков и продавать в сильные команды — философия «Атлетику Паранаэнсе», за счет этого он живет. У него очень хорошая школа — именно в нее стараются вкладывать большие средства.
— А как болельщики восприняли ваш отъезд в Россию?
— От некоторых довелось услышать не самые приятные слова. Но большинство меня поддержало, пожелало удачи. Это было приятно. Теперь хочется завоевать любовь питерской торсиды.
— Различные источники утверждают, что, помимо «Зенита», вами интересовались «Фиорентина», «Интер» и «Монако».
— Про миланский клуб ничего не слышал, а вот у «Фиорентины» и «Монако» интерес имелся. Но «Зенит» оказался настойчивее. И, судя по результату, действительно хотел видеть меня в своем составе.
— Правда ли, что вы и раньше были знакомы с Мирчей Луческу?
— Нет. Но, конечно, слышал, что это очень сильный тренер, который воспитал таких бразильцев как Фернандинью, Дуглас Коста. Уверен, что работа с ним получится продуктивной.
О «СПАРТАКЕ» РАССКАЗАЛИ ЗАРАНЕЕ
— Не страшно было в 22 года столь круто поменять жизнь и переезжать из теплой Бразилии в холодную Россию?
— Пока как раз только
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— Не так давно у нас были сборы в Испании — рядом находился «Краснодар». Так что, глядя на этот клуб, некоторое представление о вашей лиге мог составить. Но вообще в Бразилии информации о России не слишком много.
— Турнирную таблицу РФПЛ уже изучили?
— Да. Мы идем вторыми, отставая от лидера на пять очков.
— О том, что догонять нужно самого принципиального соперника «Зенита» тоже в курсе?
— Мне об этом еще мой агент рассказал. С ребятами тоже сразу обсудили это. Так что приехал в «Зенит» подготовленным. Будем догонять и перегонять «Спартак». Острота соперничества только добавляет мотивации.
АГЕНТ В 13 ЛЕТ? В БРАЗИЛИИ ЭТО НОРМАЛЬНО
— Расскажите, как в Бразилии можно стать футболистом, если ты родом из местечка
— Мой город действительно очень маленький. Но я с детства мечтал играть на высоком уровне. В итоге получилось пробиться в «Атлетику Паранаэнсе», где провел 8 лет.
— В «Атлетику Паранаэнсе» вы оказались еще мальчишкой?
— В 13 лет.
— Почему именно в этом клубе из Куритибы, а не в «Крузейру» или «Атлетику Минейру» — флагманами вашего региона?
— Дело в том, что у моего агента хорошие связи именно с «Атлетику Паранаэнсе».
— Агент был у вас уже в 13 лет?
— Для Бразилии это нормально. У нас так заведено: если хочешь
— Родители без проблем отпустили вас в таком юном возрасте в другой город?
— Решение давалось им непросто. Но потом мы виделись каждую неделю —
— Если не секрет, чем занимаются отец и мать?
— Сейчас уже ничем.
— Благодаря вам?
— Можно и так сказать (улыбается). А вообще до того как стал профессиональным футболистом, мама была домработницей, а папа трудился на стройках.
— Читал, что стать футболистом вам помог отец.
— Играть было и его мечтой. В итоге он воплотил ее во мне.
— Александр Кержаков рассказывал, как отец ставил ему удар чуть ли не с трех лет. С вами папа тоже занимался?
— Когда он приходил с работы, мы всегда шли играть в футбол. И это было очень здорово.
— Во время таких семейных тренировок отец не заставлял делать
— Мне не нравилось только одно — проигрывать (смеется).
ЖУЛИАНУ ПРИПОМНИЛ МНЕ ГОЛ В МАТЧЕ С «ГРЕМИУ»
— В «Атлетику Паранаэнсе» вы дебютировали в 19 лет, причем почти сразу забили в ворота принципиального соперника — «Куритибы». Помните тот матч?
— Конечно. Причем это была очень важная, можно сказать, финальная встреча. Но потом меня все равно отдали в аренду в клуб второго дивизиона «Жоинвил». Это нормально, ведь я нуждался в постоянной практике. А получать ее в главной команде непросто.
— В аренде вы пробыли недолго — всего полгода.
— Так и есть. После возвращения уже регулярно выходил на поле в составе «Атлетику Паранаэнсе».
— 2016 год — самый удачный в карьере?
— Да. Все сложилось хорошо как для меня лично, так и для команды.
— Недавно Жулиану рассказал, что помнит, как играл против вас в чемпионате Бразилии и вы произвели на него впечатление. Тот матч тоже запомнили?
— Я тогда забил «Гремиу». Про Жулиану в свою очередь могу сказать, что это большой мастер, который проделывает на поле огромную работу. Надеюсь,
— Уже в «Зените» Жулиану припоминал вам мяч в ворота «Гремиу»?
— Шуток на эту тему оказалось немало (улыбается.) Но теперь мы оба в «Зените», чему очень рад.
НАЙТИ В РОССИИ СПУТНИЦУ ЖИЗНИ, КАК АРИ? ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?
— В заключение несколько личных вопросов. Чем увлекаетесь помимо футбола?
— Люблю побыть с семьей, встречаться с друзьями. Ходить в кино, ужинать в ресторане. Если говорить о кухне, очень нравится чураско — бразильское блюдо, где сочетаются разные виды мяса, приготовленные на гриле.
— В России его, наверное, не так просто найти.
— Нет проблем — сам умею его готовить.
— С кем вы приехали в нашу страну?
— Пока только с родителями.
— Вы женаты?
— Абсолютно свободен.
— Будете в Петербурге завидным женихом.
— Может быть,
— Шутки шутками, но выступающий за «Краснодар» Ари женился на россиянке.
— Кто знает, может и меня такое ждет.
— Кто из знаменитых бразильцев для вас кумир?
— Кака.
— Есть ли у вас страницы в соцсетях?
— Да, но уделяю им не очень много времени.
— Говорят, вы хотели взять в «Зените» 16-й номер. Почему?
— Не совсем так. Мне нравится 23-й, но он занят. Поэтому остановился на 33-м. Надеюсь, это число станет для меня счастливым.
Сергей ЦИММЕРМАН
из Дубая.
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