Эрнани: Меня будут бояться

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Я БЕССТРАШНЫЙ? ЭТО ПРАВДА!

— Я — опорник, — рассказывает бразилец о себе. — Поэтому должен часто помогать команде в обороне. Стараюсь делать это по максимуму. Но еще мне очень нравится ходить вперед и забивать. Надеюсь, порадовать этим болельщиков.

— Одна из ваших характеристик — бесстрашный.

— Это правда. Никого и ничего на поле не боюсь. Пусть соперники меня боятся. Думаю, так оно и будет.

— Ваш удар называют пушечным. Тренировали его с детства?

— У каждого есть врожденные качества. Я, например, действительно мощно бью. Когда это понял, стал уделять этому элементу еще больше внимания, чтобы развить навык еще лучше.

— Еще вам в плюс ставят точный длинный пас.

— Наверное, и этот компонент можно назвать моей сильной стороной. Во всяком случае, и над ним стараюсь работать отдельно. Прекрасно понимаю, насколько подобные передачи помогают развивать атаку из глубины поля.

— А недостатки у вас есть?

— (Смеется.) Откровенно слабых сторон не назову. Другое дело, что у каждого из нас может случиться не его день. И потом, ты же играешь не сам с собой — каждый раз против тебя выходит сильный соперник. Эти 11 человек готовы сделать все, чтобы осложнить тебе жизнь. В общем, всякое бывает. В том числе, ситуации, когда получается далеко не все.

ПРИЕХАЛ БОРОТЬСЯ ЗА МЕСТО В СОСТАВЕ, А НЕ НА ЗАМЕНУ ВИТСЕЛЮ

— Вас называют заменой Витселю, который отправился в Китай. Как к этому относитесь?

— С Витселем или без него, в «Зените» очень высокая конкуренция. И я приехал в команду с мыслью о том, что надо бороться за место в составе.

— И все же — вам на руку, что Витсель ушел?

— Каждый человек и футболист ищет то, что для него лучше. Аксель посчитал таким вариантом продолжение карьеры в Китае, его решение нужно уважать. А для меня получилось то, что получилось.

— Вы подписали с «Зенитом» контракт на пять лет…

— Мне всего 22 года, я еще молодой игрок. Но пришел с самыми серьезными намерениями. Хочу достичь определенных целей. И помочь команде творить ее историю.

— Вполне естественно, что сейчас в «Зените» вы больше общаетесь с соотечественниками — Жулиану и Маурисиу. О чем их в первую очередь спрашиваете?

— В основном о рабочих моментах. Само собой, интересовался, в какой футбол здесь играют, каковы требования главного тренера. И, конечно, расспрашиваю о бытовых моментах, касающихся Петербурга. По сравнению со мной Жулиану и Маурисиу здесь уже давно.

— «Тоннель» для новичков оказался не таким страшным, как казалось?

— Понятно, что это командная традиция. Но некоторые удары оказались ощутимыми (Смеется).

— Заметили, от кого досталось больше всех?

— Сейчас посмотрим. (Эрнани достает телефон с записью того, как его прогоняли через тоннель, внимательно ее просматривает, в какой-то момент нажимает на паузу и протягивает свой аппарат).

— Все удары хороши, но этот, как вы сами видите — особый, — улыбается бразилец, показывая кадр, где ему достается пинок в стиле восточных единоборств от Игоря Смольникова. — Он постарался больше всех.

«ЗЕНИТ» БЫЛ НАСТОЙЧИВЕЕ «ФИОРЕНТИНЫ» И «МОНАКО»

— Как вы узнали об интересе сине-бело-голубых и какой стала ваша первая реакция?

— Когда впервые об этом заговорил мой агент, то был очень впечатлен и загорелся идеей перехода. Хорошо, что переговоры прошли достаточно гладко. По-моему, между «Атлетику Паранаэнсе» и «Зенитом» тоже никаких проблем не возникло.

— Прежний клуб отпустил вас спокойно?

— Первый контакт с представителями «Зенита» случился еще полгода назад. В итоге работа по трансферу проведена очень хорошо. То, что я здесь, это подтверждает. Но удивляться тут особо нечему. Растить игроков и продавать в сильные команды — философия «Атлетику Паранаэнсе», за счет этого он живет. У него очень хорошая школа — именно в нее стараются вкладывать большие средства.

— А как болельщики восприняли ваш отъезд в Россию?

— От некоторых довелось услышать не самые приятные слова. Но большинство меня поддержало, пожелало удачи. Это было приятно. Теперь хочется завоевать любовь питерской торсиды.

— Различные источники утверждают, что, помимо «Зенита», вами интересовались «Фиорентина», «Интер» и «Монако».

— Про миланский клуб ничего не слышал, а вот у «Фиорентины» и «Монако» интерес имелся. Но «Зенит» оказался настойчивее. И, судя по результату, действительно хотел видеть меня в своем составе.

— Правда ли, что вы и раньше были знакомы с Мирчей Луческу?

— Нет. Но, конечно, слышал, что это очень сильный тренер, который воспитал таких бразильцев как Фернандинью, Дуглас Коста. Уверен, что работа с ним получится продуктивной.

О «СПАРТАКЕ» РАССКАЗАЛИ ЗАРАНЕЕ

— Не страшно было в 22 года столь круто поменять жизнь и переезжать из теплой Бразилии в холодную Россию?

— Пока как раз только из-за холода единственный раз испытал дискомфорт (смеется.) Но дело видимо в том, что при такой низкой температуре еще ни разу в жизни не находился на улице. Когда вылетал из Бразилии там было плюс 33, а в Петербурге оказалось минус 7. Из-за такой разницы создалось впечатление, что у меня очень болят руки и ноги. Но даже зимой город очень красив. Да и ребята уже рассказали, что здесь комфортно в любое время года.

— Что-нибудь слышали о чемпионате России до перехода в «Зенит»?

— Не так давно у нас были сборы в Испании — рядом находился «Краснодар». Так что, глядя на этот клуб, некоторое представление о вашей лиге мог составить. Но вообще в Бразилии информации о России не слишком много.

— Турнирную таблицу РФПЛ уже изучили?

— Да. Мы идем вторыми, отставая от лидера на пять очков.

— О том, что догонять нужно самого принципиального соперника «Зенита» тоже в курсе?

— Мне об этом еще мой агент рассказал. С ребятами тоже сразу обсудили это. Так что приехал в «Зенит» подготовленным. Будем догонять и перегонять «Спартак». Острота соперничества только добавляет мотивации.

АГЕНТ В 13 ЛЕТ? В БРАЗИЛИИ ЭТО НОРМАЛЬНО

— Расскажите, как в Бразилии можно стать футболистом, если ты родом из местечка Сан-Гонсалу, где всего 27 тысяч жителей?

— Мой город действительно очень маленький. Но я с детства мечтал играть на высоком уровне. В итоге получилось пробиться в «Атлетику Паранаэнсе», где провел 8 лет.

— В «Атлетику Паранаэнсе» вы оказались еще мальчишкой?

— В 13 лет.

— Почему именно в этом клубе из Куритибы, а не в «Крузейру» или «Атлетику Минейру» — флагманами вашего региона?

— Дело в том, что у моего агента хорошие связи именно с «Атлетику Паранаэнсе».

— Агент был у вас уже в 13 лет?

— Для Бразилии это нормально. У нас так заведено: если хочешь чего-то добиться, причем в любом виде спорта, то лучше работать с агентом.

— Родители без проблем отпустили вас в таком юном возрасте в другой город?

— Решение давалось им непросто. Но потом мы виделись каждую неделю — все-таки жил не так уж далеко от дома.

— Если не секрет, чем занимаются отец и мать?

— Сейчас уже ничем.

— Благодаря вам?

— Можно и так сказать (улыбается). А вообще до того как стал профессиональным футболистом, мама была домработницей, а папа трудился на стройках.

— Читал, что стать футболистом вам помог отец.

— Играть было и его мечтой. В итоге он воплотил ее во мне.

— Александр Кержаков рассказывал, как отец ставил ему удар чуть ли не с трех лет. С вами папа тоже занимался?

— Когда он приходил с работы, мы всегда шли играть в футбол. И это было очень здорово.

— Во время таких семейных тренировок отец не заставлял делать что-то такое, что было вам не по душе?

— Мне не нравилось только одно — проигрывать (смеется).

ЖУЛИАНУ ПРИПОМНИЛ МНЕ ГОЛ В МАТЧЕ С «ГРЕМИУ»

— В «Атлетику Паранаэнсе» вы дебютировали в 19 лет, причем почти сразу забили в ворота принципиального соперника — «Куритибы». Помните тот матч?

— Конечно. Причем это была очень важная, можно сказать, финальная встреча. Но потом меня все равно отдали в аренду в клуб второго дивизиона «Жоинвил». Это нормально, ведь я нуждался в постоянной практике. А получать ее в главной команде непросто.

— В аренде вы пробыли недолго — всего полгода.

— Так и есть. После возвращения уже регулярно выходил на поле в составе «Атлетику Паранаэнсе».

— 2016 год — самый удачный в карьере?

— Да. Все сложилось хорошо как для меня лично, так и для команды.

— Недавно Жулиану рассказал, что помнит, как играл против вас в чемпионате Бразилии и вы произвели на него впечатление. Тот матч тоже запомнили?

— Я тогда забил «Гремиу». Про Жулиану в свою очередь могу сказать, что это большой мастер, который проделывает на поле огромную работу. Надеюсь, когда-нибудь достигну его уровня.

— Уже в «Зените» Жулиану припоминал вам мяч в ворота «Гремиу»?

— Шуток на эту тему оказалось немало (улыбается.) Но теперь мы оба в «Зените», чему очень рад.

НАЙТИ В РОССИИ СПУТНИЦУ ЖИЗНИ, КАК АРИ? ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?

— В заключение несколько личных вопросов. Чем увлекаетесь помимо футбола?

— Люблю побыть с семьей, встречаться с друзьями. Ходить в кино, ужинать в ресторане. Если говорить о кухне, очень нравится чураско — бразильское блюдо, где сочетаются разные виды мяса, приготовленные на гриле.

— В России его, наверное, не так просто найти.

— Нет проблем — сам умею его готовить.

— С кем вы приехали в нашу страну?

— Пока только с родителями.

— Вы женаты?

— Абсолютно свободен.

— Будете в Петербурге завидным женихом.

— Может быть, кого-нибудь и найду (смеется.).

— Шутки шутками, но выступающий за «Краснодар» Ари женился на россиянке.

— Кто знает, может и меня такое ждет.

— Кто из знаменитых бразильцев для вас кумир?

— Кака.

— Есть ли у вас страницы в соцсетях?

— Да, но уделяю им не очень много времени.

— Говорят, вы хотели взять в «Зените» 16-й номер. Почему?

— Не совсем так. Мне нравится 23-й, но он занят. Поэтому остановился на 33-м. Надеюсь, это число станет для меня счастливым.

Сергей ЦИММЕРМАН

из Дубая.