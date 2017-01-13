«Локомотив» планирует оставить Денисова после окончания срока аренды из «Динамо»
Как стало известно корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру, «Локомотив» планирует подписать полноценное соглашение с полузащитником Игорем Денисовым, который выступает в команде на правах аренды из московского «Динамо».
Действующий контракт 32-летнего футболиста с «Динамо» истекает летом, поэтому «железнодорожники» уже сейчас могут вести с Денисовым переговоры о полноценном контракте, который вступит в силу по окончании срока аренды.
В нынешнем сезоне РФПЛ Денисов отыграл за «Локомотив» 11 матчей (все — в основе) и записал в актив один забитый мяч и голевую передачу.
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