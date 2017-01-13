«Локомотив» планирует оставить Денисова после окончания срока аренды из «Динамо»

Действующий контракт 32-летнего футболиста с «Динамо» истекает летом, поэтому «железнодорожники» уже сейчас могут вести с Денисовым переговоры о полноценном контракте, который вступит в силу по окончании срока аренды.



В нынешнем сезоне РФПЛ Денисов отыграл за «Локомотив» 11 матчей (все — в основе) и записал в актив один забитый мяч и голевую передачу.