Габулов: Соскучился по футболу после полугодичной паузы в карьере

«В «Арсенал» меня пригласили люди, к которым я отношусь с большим уважением. Они попросили меня помочь команде выйти из нынешней ситуации. Для меня это очень интересный вызов. Учитывая тот факт, что осеннюю часть чемпионата я пропустил, с большим воодушевлением принял предложение «Арсенала». Я очень соскучился по футболу и с большим оптимизмом приступаю к работе на сборах.



Психологически тяжело пропустить полгода — в один момент взять и перестать играть в футбол, жить в непривычном для себя графике. Сложно ежедневно заставлять себя тренироваться индивидуально в зале, когда понимаешь, что не выйдешь на поле. Душа тянулась к футболу, но реального шанса вернуться не было. Осенью у меня появилась возможность тренироваться с «молодёжкой» ЦСКА, за что благодарен руководству и тренерам «армейского» клуба. Спасибо им за то, что не позволили растерять кондиции. То, что не играл несколько месяцев, для меня не проблема. Уверен, за первый сбор наберу нужную форму и постараюсь помочь команде. Нам обязательно нужно исправлять турнирную ситуацию. Подчеркну, что положение в таблице не должно давить на «Арсенал». Всем вместе нужно его исправить и порадовать болельщиков хорошими результатами.

Чувствуется, что «Арсенал» — это одна большая семья, мы объединены одной целью. И это касается не только футболистов, но и работников клуба. Только так мы сможем решить поставленную перед нами задачу — сохранить за Тулой место в РФПЛ", — цитирует Габулова пресс-служба клуба.