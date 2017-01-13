Жителя Уфы вынудили уволиться за фотографию с тренером ФК «Уфа» Сергеем Семаком

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«Уфа» 30 декабря объявила о назначении Семака на пост главного тренера. По сообщению уфимского портала «Медиакорсеть», Двоеглазов, работавший инспектором службы авиационной безопасности, 10 января написал заявление об увольнении по собственному желанию, «чтобы не портить трудовую книжку».

«30 декабря 2016 года Сергей Богданович Семак прилетел в Уфу с целью подписания контракта с футбольным клубом “Уфа”. Данная фотография была опубликована мной “ВКонтакте” на своей странице утром того же дня! В этот же день ведущие СМИ города Уфа и республики Башкортостан, учитывая информационный голод по новому тренеру, опубликовали данную фотографию у себя», — написал Двоеглазов на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«9 января 2017 года руководство организации, в которой я работал, попросило написать заявление об уходе по собственному желанию за данную фотографию. Мне вот теперь интересно, какой ущерб я нанес данной фотографией своему работодателю и какие секреты я в ней открыл? Не думал, что люди бывают настолько мелочными, если угрожают увольнением за фотографию, сделанную из благих намерений без цели коммерческой выгоды», — написал Двоеглазов.