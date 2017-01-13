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13 января 2017, 19:18 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Тренерский штаб ПФК ЦСКА пополнил Руслан Зубик

МОСКВА, 13 янв — Р-Спорт. Тренерский штаб московского футбольного клуба ЦСКА пополнил Руслан Зубик, сообщается на официальном сайте армейцев.

Ранее 29-летний белорусский специалист помогал новому главному тренеру ЦСКА Виктору Ганчаренко во время совместной работы в БАТЭ (Белоруссия), «Кубани» (Краснодар), «Урале» (Екатеринбург) и «Уфе».

Ганчаренко стал главным тренером ЦСКА, сменив на этом посту ушедшего в отставку Леонида Слуцкого. В настоящее время «красно-синие» проводят первый тренировочный сбор в 2017 году в Испании.

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