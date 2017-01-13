Тренерский штаб ПФК ЦСКА пополнил Руслан Зубик

Ранее 29-летний белорусский специалист помогал новому главному тренеру ЦСКА Виктору Ганчаренко во время совместной работы в БАТЭ (Белоруссия), «Кубани» (Краснодар), «Урале» (Екатеринбург) и «Уфе».

Ганчаренко стал главным тренером ЦСКА, сменив на этом посту ушедшего в отставку Леонида Слуцкого. В настоящее время «красно-синие» проводят первый тренировочный сбор в 2017 году в Испании.