Рочина: «Спартак» имеет солидный отрыв, его догнать будет непросто
Полузащитник «Рубина» Рубен Рочина рассказал о том, как провел новогодний отпуск.
«Отпуск — это всегда отличная возможность отдохнуть, съездить домой и повидаться с родными, которых мы порой не видим очень долгое время. Я отлично провел время: был в Испании, провел неделю в
Напомним, вчера, 12 января футболисты казанской команды вышли из отпуска, а уже сегодня завершили плановое медобследование.
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