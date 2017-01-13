Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28421427/
13 января 2017, 19:23 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Рочина: «Спартак» имеет солидный отрыв, его догнать будет непросто

Полузащитник «Рубина» Рубен Рочина рассказал о том, как провел новогодний отпуск.

«Отпуск — это всегда отличная возможность отдохнуть, съездить домой и повидаться с родными, которых мы порой не видим очень долгое время. Я отлично провел время: был в Испании, провел неделю в Абу-Даби. Так что в Казань я вернулся в отличном настроении. Чего я жду от сборов родной Испании? Жду отличной солнечной погоды. Я бывал в районе Марбельи, где у нас пройдет первый сбор, с “Гранадой”, и знаю, что там есть все для того, чтобы плодотворно поработать. А работы впереди много. В чемпионате нам нужно продолжить в том же духе, в каком мы завершали первую часть сезона. В последних играх перед зимней паузой мы положили в копилку немало очков. Так что нам нужно усердно поработать, чтобы удачно начать вторую часть сезона. “Спартак” имеет солидный отрыв от преследователей, поэтому его догнать будет непросто, а вот побороться за место в еврокубках нам вполне по силам. Мы всего в пяти очках от этой зоны, так что, думаю, это наша цель на сезон», — цитирует Рочину официальный сайт «Рубина».

Напомним, вчера, 12 января футболисты казанской команды вышли из отпуска, а уже сегодня завершили плановое медобследование.

Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

«Локомотив» заработал на трансфере Самедова в «Спартак» почти € 4 млн

«Локомотив» заработал на трансфере Самедова в «Спартак» почти € 4 млн

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» заработал на трансфере полузащитника сборной России Александра Самедова в «Спартак» почти € 4 млн. Из этой суммы определённую долю 32-летний Самедов заплатил из собственного кармана.
Еще 7 новостей  Все новости
13 января

После просмотра этого нокаута Василий Уткин сравнил ММА с Зоопарком

Женская сборная России по хоккею избила сборную Чехии (видео драки)

Почему требования 19 стран против России это хорошо