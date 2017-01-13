«Локомотив» заработал на трансфере Самедова в «Спартак» почти € 4 млн

Как сообщал «Чемпионат» ранее, Самедов, чей трансфер из «Локомотива» в «Спартак» был согласован на днях, 14 января пройдёт медицинское обследование.



Самедов перешёл в «Локомотив» из «Динамо» в 2012 году и выступал в нём на протяжении двух лет. С 2008 по 2010 год Самедов являлся игроком «Москвы», с 2005 по 2008-й играл за «Локомотив», а с 2001 по 2005-й — за «Спартак». В активе полузащитника 35 матчей и пять мячей за сборную России.