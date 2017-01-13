Новичок «Арсенала» Габулов испытывает положительные эмоции от возвращения в РФПЛ
МОСКВА, 13 янв —
Р-Спорт. Новичок тульского «Арсенала» голкипер Владимир Габулов заявил, что испытывает положительные эмоции от возвращения в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).
Габулов, с лета находившийся в статусе свободного агента, в пятницу подписал контракт с «Арсеналом» сроком на полтора года.
«Это (возвращение в РФПЛ) положительные эмоции. Но не стоит забывать, в каком положении находится наша команда сейчас. Нам обязательно нужно исправлять турнирную ситуацию. Подчеркну, что положение в таблице не должно давить на “Арсенал”. Всем вместе нужно его исправить и порадовать болельщиков хорошими результатами», — цитирует Габулова официальный сайт клуба.
Габулов также рассказал о подробностях перехода в «Арсенал».
«Во-первых, в “Арсенал” меня пригласили люди, к которым я отношусь с большим уважением. Они попросили меня помочь выйти команде из нынешней ситуации. Для меня это очень интересный вызов. Учитывая тот факт, что осеннюю часть чемпионата я пропустил, с большим воодушевлением принял предложение “Арсенала”. Я очень соскучился по футболу и с большим оптимизмом приступаю к работе на сборах», — отметил голкипер.
«Арсенал» с 12 очками после 17 туров занимает предпоследнее, 15-е место в РФПЛ.
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