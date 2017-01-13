СМИ: Бурчану подписал контракт с тульским «Арсеналом»

По информации источника, 31-летний полузащитник уже уладил все вопросы с российским клубом при содействии агента Анамарии Продана и подписал соглашение сроком на два с половиной года с ежемесячной зарплатой в 45 тысяч евро. Сумма трансфера не указывается, но, согласно сайту transfermarkt.de, трансферная стоимость Бурчану оценивается в 500 тысяч евро.

За свою карьеру Бурчану выступал за румынские клубы «Дунэря», «Оцелул», «Тимишоара» и «Стяуа», а также за турецкий «Трабзонспор». Также в активе Бурчану значатся 26 матчей в составе сборной Румынии.