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13 января 2017, 19:07 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

СМИ: Бурчану подписал контракт с тульским «Арсеналом»

МОСКВА, 13 янв — Р-Спорт. Румынский футболист Александру Бурчану, выступавший за «Стяуа», подписал контракт с тульским «Арсеналом», сообщает бухарестское издание Gazeta Sporturilor.

По информации источника, 31-летний полузащитник уже уладил все вопросы с российским клубом при содействии агента Анамарии Продана и подписал соглашение сроком на два с половиной года с ежемесячной зарплатой в 45 тысяч евро. Сумма трансфера не указывается, но, согласно сайту transfermarkt.de, трансферная стоимость Бурчану оценивается в 500 тысяч евро.

За свою карьеру Бурчану выступал за румынские клубы «Дунэря», «Оцелул», «Тимишоара» и «Стяуа», а также за турецкий «Трабзонспор». Также в активе Бурчану значатся 26 матчей в составе сборной Румынии.

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