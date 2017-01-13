«Ростов» разгромил «Аль-Хиляль» в товарищеском матче
МОСКВА, 13 янв —
Р-Спорт. Футболисты «Ростова» разгромили «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии в первом контрольном матче в рамках подготовительного сбора в Абу-Даби (ОАЭ).
Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 4:0 в пользу российской команды. В составе ростовчан отличились Александр Бухаров (6-я минута), Игорь Киреев (49), Федор Кудряшов (52) и Сердар Азмун (66).
В следующем товарищеском матче во время сбора в
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