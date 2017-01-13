«Ростов» разгромил «Аль-Хиляль» в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 4:0 в пользу российской команды. В составе ростовчан отличились Александр Бухаров (6-я минута), Игорь Киреев (49), Федор Кудряшов (52) и Сердар Азмун (66).

В следующем товарищеском матче во время сбора в Абу-Даби «Ростов» сыграет с китайским «Хэнань Цзянье». Встреча пройдет 19 января, в предпоследний день сбора.