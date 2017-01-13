«Зенит» может расстаться с Юсуповым и пополнить состав Оздоевым

Юсупов в первой части сезона принял участие в десяти матчах чемпионата России, проведя на поле в общей сложности 324 минуты, и забил один мяч, а также отыграл 90 минут во встрече 1/16 финала Кубка России с «Тамбовом» (5:0). Оздоев также сыграл в десяти матчах чемпионата, в которых семь раз выходил на поле в стартовом составе.

«Зенит» рассматривает вариант укрепления центральной зоны приглашением Оздоева, — сообщил источник. — Если переход состоится, команду с большой долей вероятности покинет Артур Юсупов.