«Зенит» может расстаться с Юсуповым и пополнить состав Оздоевым
МОСКВА, 13 янв —
Р-Спорт, Артем Калинин. Петербургский футбольный клуб «Зенит» может расстаться с полузащитником команды Артуром Юсуповым, пригласив на его место хавбека казанского «Рубина» Магомеда Оздоева, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
Юсупов в первой части сезона принял участие в десяти матчах чемпионата России, проведя на поле в общей сложности 324 минуты, и забил один мяч, а также отыграл 90 минут во встрече 1/16 финала Кубка России с «Тамбовом» (5:0). Оздоев также сыграл в десяти матчах чемпионата, в которых семь раз выходил на поле в стартовом составе.
«Зенит» рассматривает вариант укрепления центральной зоны приглашением Оздоева, — сообщил источник. — Если переход состоится, команду с большой долей вероятности покинет Артур Юсупов.
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