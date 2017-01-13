«Терек» сыграет с «Лехией», «Заглембе» и «Стяуа» на первом сборе в Турции

Первый сбор начался в четверг и продлится до 27 января. 20 января соперником «Терека» на сборе будет гданьская «Лехия», 23 января — любинский клуб «Заглембе», а 26 января — «Стяуа».

«Терек» после 17 туров с 28 очками занимает четвертое место в чемпионате России.