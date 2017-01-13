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13 января 2017, 17:59 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Терек» сыграет с «Лехией», «Заглембе» и «Стяуа» на первом сборе в Турции

МОСКВА, 13 янв — Р-Спорт. Футболисты «Терека» проведут контрольные матчи с польскими «Лехией» и «Заглембе», а также с румынским клубом «Стяуа» на первом подготовительном сборе в Турции, сообщается на официальном сайте грозненцев.

Первый сбор начался в четверг и продлится до 27 января. 20 января соперником «Терека» на сборе будет гданьская «Лехия», 23 января — любинский клуб «Заглембе», а 26 января — «Стяуа».

«Терек» после 17 туров с 28 очками занимает четвертое место в чемпионате России.

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